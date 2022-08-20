澳洲棉成功另覓出口國 業界：中國儲備跌至新低或重購澳棉

據澳洲廣播公司報道，澳洲棉花行業今周齊聚黃金海岸參加澳洲棉花會議，全國收割現已基本完成，今年種植者生產了約 560 萬包棉花，價值達到創紀錄的 45 億元。





澳洲棉花總會行政總監凱 (Adam Kay) 說：「這足以讓 5 億人穿上一件襯衫、一條牛仔褲、運動褲和襪子。」





除了慶祝豐收， 棉花行業亦成功另覓多個出口國，為其豐收找到歸宿。 現時澳洲並沒有向世界最大的紡織品生產國，即中國，出售棉花。





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幾年前，中國仍是澳洲棉花最大的出口國，該國購買澳洲約70%的棉花。





在2020年10月，中國政府開始勒令國內紡織廠停止購買澳洲棉花， 若然違反，廠家將面臨配額被削減的風險。





對於澳洲棉花行業而言，這是一個緊張時期，但後來本地棉花行業另外覓得印尼、越南和土耳其等替代出口市場。



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與中國棉花貿易即將恢復

是次黃金海岸會議的演講嘉賓之一，是Olam International的創始人兼行政總監維爾蓋斯（Sunny Verghese），該公司在新州和昆州擁有共8間棉花廠。





維爾蓋表示，正在出現的跡象表明，與中國的棉花貿易可能很快就會恢復。





他說：「鑑於澳洲和中國之間正在發生的緊張局勢和地緣政治分裂，澳洲棉花現時無法出口至中國。」





「但我們已經看到中國的棉花儲備已降至歷史低位，因此我們預計中國將開始補充這些儲備，這將有利支撐價格。」





「 我不認為澳洲預計今年中國市場會重新開放，但我們預計下個季節會有大豐收，屆時（2023）將會有幫助，如果澳洲和中國之間能有更好的了解，並讓中國再次成為澳洲棉花的市場。」





維爾蓋表示， 於澳洲棉花農民來說，中國依然是最有價值的出口目的地。





澳洲棉花總會行政總監凱也表達了同一觀點。





他說：「 我們絕對希望，隨着新政府上任，兩國關係可能會在更高層次上進行重新調整，從而恢復與中國的貿易，因為在澳洲棉花行業看來， 此舉是有道理的。」



中國的棉花儲備已降至歷史低位。 Credit: Corbis News

美國農作物枯萎導致棉花價格飆升

今年 5 月，棉花價格一度突破每包 1,000 元，這是自 2011 年以來的最高價格。





一位農夫向澳洲廣播公司表示，他以1,000元1包的價格賣出了100包棉花，這樣的情況可以說是他有生之年所遇到的唯一一次。





棉花期貨在 6 月和 7 月回落，但由於美國收成前景惡化，本周已回升。





美國農業部 (USDA) 最新的農作物預測稱，乾旱和酷熱使美國可能錄得 13 年來最少的棉花收成。



