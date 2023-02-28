160 億元失聯鉅款 查一查有無自己份？

要點： 澳洲稅務局的最新數據顯示，遺失和無人認領的公積金在上個財政年度增加了 21 億元。

近四分之一澳洲人擁有兩個或更多的公積金賬戶，這可能導致公積金被遺忘。

本文列出其他類型的無人認領款項以及如何檢查款項是否屬於你。

澳洲人快檢查一下160億元失聯及未領取的公積金是否有你份。





澳洲稅務局 （ATO） 本周一（2月27日）公佈的最新數據顯示，遺失和無人認領的公積金在上個財政年度增加了 21 億元，總額達 160 億元。





不過，公積金並非唯一無人認領的款項。





根據金融監管機構澳洲證監署（ASIC） 的數據，銀行賬戶、股票、投資和人壽保單中，約有 15 億元的失聯資金無人索取，而州政府亦持有等待領取的資金.



失聯的銀行賬戶、人壽保單、股票和投資

澳洲證監署負責管理在一定時期內未被觸及或索賠的人的帳戶，包括銀行賬戶資金以及人壽保單。若銀行賬戶七年內均未被使用，帳戶會被視之為無人認領，而人壽保單在到期七年後無人索賠便成為無人認領。





證監署收到的任何無人認領的款項均會轉入澳洲聯邦統一收入基金，可供隨時領取。





要透過銀行賬戶申請索償，你需要聯絡相關金融機構。如獲受理，銀行會通知 證監署，由證監署將資金發放給銀行。





失聯公積金

公積金基金目前持有 104 億元的失聯公積金，而澳洲稅局持有約 56 億元，自 2019 年以來增加了四成。





「失聯公積金」是指當成員失去聯絡或不活躍時由基金持有的資金。無人認領的公積金是指轉移稅局的閒置低結餘款項，賬戶來自65 歲或以上的人，或離開澳洲六個月或以上且簽證已過期或被取消的臨時居民。





澳洲稅局副局長蘿森絲威 (Emma Rosenzweig) 在本周一表示：「所有餘額在 6,000 元或以下的失聯成員賬戶都會轉移到稅局，即有龐大資金正等待人們索取。」





最新數據還顯示，近四分之一澳洲人擁有兩個或更多的公積金賬戶，這可能導致公積金被遺忘。



公積金基金目前持有 104 億元的失聯公積金，而 ATO 持有約 56 億元，自 2019 年以來增加了四成。 Source: AAP 蘿森絲威說：「當人轉工、搬家或忘記更新個人資料時，就往往與公積金基金失聯。」





「這並不代表你永遠失去公積金 — 不至於此。」





她說可以透過 查看 myGov 賬戶 ，在幾分鐘內找到失聯或無人認領的公積金資料。





蘿森絲威說，大家無意或故意持有多個賬戶亦可能導致每年損失數以百元，因此，人們應該終其一生好好管理公積金，而非只在準備退休時才用。





她說：「雖然我們努力將這些錢物歸原主，但亦有賴大家及時更新聯絡資料。」





「要確保你得到你應得的，最好是檢查你現有的聯絡資料和銀行賬戶資料是否正確。」



已故者遺產、股息等

澳洲證監署表示，各州和領地政府還持有無人認領的資金，包括來自已故者遺產、失聯股息、薪水和工資、支票和超額付款。





例如，根據新州稅務局網站的數據，新州約有 43 萬筆無人認領的款項，約 1.52 億元，由 20 元的股息到超過 100 萬元的信託基金都有。新州稅務局會無限期持有這些錢，直到有人領取為止。





每個州和領地都有各自的公共信託人及／或相關政府機構。





你可以瀏覽 新州稅務局的門戶網站 ，搜索新州的股息和其他無人認領的資金。有關已故者遺產的查詢，請參閱 新州信託人和監護人 。





澳洲證監署亦建議檢查你的銀行資料是否與 Services Australia 一致，以確保你獲得應有的國民保健 （Medicare）福利。





