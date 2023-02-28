160 億元失聯鉅款 查一查有無自己份？

在澳洲，大家可能意外地「遺失」了某些金錢，你可以通過以下方式檢查一下你是否也有資金尚未領取。

A businessman working in an office.

澳洲人快檢查一下 160 億元遺失及未領取的公積金是否有你一份。 Source: Getty / Deepak Sethi

要點：
  • 澳洲稅務局的最新數據顯示，遺失和無人認領的公積金在上個財政年度增加了 21 億元。
  • 近四分之一澳洲人擁有兩個或更多的公積金賬戶，這可能導致公積金被遺忘。
  • 本文列出其他類型的無人認領款項以及如何檢查款項是否屬於你。
澳洲人快檢查一下160億元失聯及未領取的公積金是否有你份。

澳洲稅務局 （ATO） 本周一（2月27日）公佈的最新數據顯示，遺失和無人認領的公積金在上個財政年度增加了 21 億元，總額達 160 億元。

不過，公積金並非唯一無人認領的款項。

根據金融監管機構澳洲證監署（ASIC） 的數據，銀行賬戶、股票、投資和人壽保單中，約有 15 億元的失聯資金無人索取，而州政府亦持有等待領取的資金.
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失聯的銀行賬戶、人壽保單、股票和投資

澳洲證監署負責管理在一定時期內未被觸及或索賠的人的帳戶，包括銀行賬戶資金以及人壽保單。若銀行賬戶七年內均未被使用，帳戶會被視之為無人認領，而人壽保單在到期七年後無人索賠便成為無人認領。

證監署收到的任何無人認領的款項均會轉入澳洲聯邦統一收入基金，可供隨時領取。

要查找無人認領的資金，你可以搜索澳洲證監署
的記錄數據庫


要透過銀行賬戶申請索償，你需要聯絡相關金融機構。如獲受理，銀行會通知 證監署，由證監署將資金發放給銀行。

從人壽保單中索取失聯資金，同樣需要聯絡相關機構。至於從證監署持有的股票和投資中提取資金的步驟，
請參閱此處

失聯公積金

公積金基金目前持有 104 億元的失聯公積金，而澳洲稅局持有約 56 億元，自 2019 年以來增加了四成。

「失聯公積金」是指當成員失去聯絡或不活躍時由基金持有的資金。無人認領的公積金是指轉移稅局的閒置低結餘款項，賬戶來自65 歲或以上的人，或離開澳洲六個月或以上且簽證已過期或被取消的臨時居民。

澳洲稅局副局長蘿森絲威 (Emma Rosenzweig) 在本周一表示：「所有餘額在 6,000 元或以下的失聯成員賬戶都會轉移到稅局，即有龐大資金正等待人們索取。」

最新數據還顯示，近四分之一澳洲人擁有兩個或更多的公積金賬戶，這可能導致公積金被遺忘。
Australian $100 notes laid out.
公積金基金目前持有 104 億元的失聯公積金，而 ATO 持有約 56 億元，自 2019 年以來增加了四成。 Source: AAP
蘿森絲威說：「當人轉工、搬家或忘記更新個人資料時，就往往與公積金基金失聯。」

「這並不代表你永遠失去公積金 — 不至於此。」

她說可以透過
查看 myGov 賬戶
，在幾分鐘內找到失聯或無人認領的公積金資料。

蘿森絲威說，大家無意或故意持有多個賬戶亦可能導致每年損失數以百元，因此，人們應該終其一生好好管理公積金，而非只在準備退休時才用。

她說：「雖然我們努力將這些錢物歸原主，但亦有賴大家及時更新聯絡資料。」

「要確保你得到你應得的，最好是檢查你現有的聯絡資料和銀行賬戶資料是否正確。」

已故者遺產、股息等

澳洲證監署表示，各州和領地政府還持有無人認領的資金，包括來自已故者遺產、失聯股息、薪水和工資、支票和超額付款。

例如，根據新州稅務局網站的數據，新州約有 43 萬筆無人認領的款項，約 1.52 億元，由 20 元的股息到超過 100 萬元的信託基金都有。新州稅務局會無限期持有這些錢，直到有人領取為止。

每個州和領地都有各自的公共信託人及／或相關政府機構。

你可以瀏覽
新州稅務局的門戶網站
，搜索新州的股息和其他無人認領的資金。有關已故者遺產的查詢，請參閱
新州信託人和監護人


一般來說，需要提供身分證明和擁有權的資料才能在網上提出索款，或可
下載表格
，連同所需文件以電郵遞交。

維州亦採取類似的程序，詳見
維州稅務局登記冊
（股息及其他資金）和
維州信託人
（已故者遺產）。

其他州的機構請參閱：
首都領地
北領地、
昆士蘭
南澳
塔州
西澳


如欲查詢更多信息，請瀏覽聯邦政府的
Moneysmart網站


澳洲證監署亦建議檢查你的銀行資料是否與
Services Australia
一致，以確保你獲得應有的國民保健 （Medicare）福利。
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Published 28 February 2023 at 2:49pm
By Emma Brancatisano
Source: SBS
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