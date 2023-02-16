分分鐘幫你慳五萬 一文看清公積金需注意事項

要點 為避免公積金丟失，記得在稅務局及時更新個人資訊。

公民和永久居民只有在特殊情況下，才可提前取用公積金。

若公積金用戶意外過身，儲蓄分配的家庭糾紛由獨立的法定機構處理。

公積金，英文簡稱「super」，是你的僱主在你工作生涯中為你支付的退休金。僱主支付一定比例的公積金是強制性的，公積金戶口在你退休前都要一直投資。





澳洲政府部門有相關措施，確保你即使公積金戶口停用，也不會丟失了儲蓄。如果客戶聯絡方式更改，公積金公司無法聯絡上，便會把錢轉移給稅務局保管。



找回自己的儲蓄

如果你發現公積金的資金丟失，有幾個步驟去找回。





稅務局的副專員蘿森絲威（Emma Rosenzweig）表示，首先可以在稅務局的網上服務檢索，有些人也會聯絡之前的公積金公司。「確保你在稅務局網上系統的聯絡資料和銀行戶口都及時更新。」





公積金消費者獨立倡議機構 Super Consumers Australia的主管奧哈洛倫（Xavier O’Halloran）表示，擁有數個公積金戶口的做法並不罕見，但合成一個會最符合自身利益。



如果你有多個公積金戶口，預計會令你的退休儲蓄減少約5萬元。

他解釋，這是因為要繳交多於一份保險和固定費用。「你如果有超過一個戶口，基本上是要交雙倍。」





此外，臨時簽證持有人離開澳洲時，可以取回所有在本地工作期間儲蓄的公積金。





你可事先開始申請DASP，即離開澳洲的公積金取款。但你要完成出境，並且簽證過期或被取消之後，取款步驟才會完成。





蘿森絲威表示，如果你申請取款後6個月內未離開澳洲或簽證仍有效，則稅務局會要求公積金公司把錢轉移。「你仍擁有它，仍可向我們取回，但錢會由稅務局保管而非你的公積金公司。」



公積金轉移到稅務局後，你可以無限期隨時申請取款。但你越遲取款，投資所得就越少。 Source: Moment RF / Robert Lang Photography/Getty Images 不過，如果是澳洲公民或永久居民，即使在海外居住，也不能提前支取公積金。





「你必須達到退休年齡，或者達到一些條件。即使你已離開澳洲，也不能提前取款，除非是一些極個別情況，比如有嚴重的財務困難，或者需要花錢醫治國民保健（Medicare）不涵蓋的重病。」



在海外管理公積金

奧哈洛倫提供一些人在海外、管理澳洲公積金戶口的小貼士：



及時更新資料，避免資金被轉移；

透過稅務局的 YourSuper 比較工具 ，了解市場上的公積金公司的費用和表現；

了解自己公積金附帶的保險是否足以保護你的儲蓄；

檢查自己沒有支付不必要得費用。

在澳洲，僱主會自動為你提供一間指定的公積金公司，除非你自行填表申請其他公司。



奧哈羅蘭表示，假設你有大約 5 萬元的公積金儲蓄，每年支付大約 1% 的費用。「市場上肯定有比這少得多的價格。」





「你值得去貨比三家，確保自己的戶口費用最低，確保你在海外時，錢不會因此花掉。當然你也可以繼續往戶口存錢，令其在你移居海外後仍能繼續增長。」



設立受益人

該局的公積金事務專員格利（Heather Gray）表示，一個常見的誤區是，認為公積金屬於財產的一部份。



對很多人而言，公積金是他們最重要的財產，可能除了自家住宅。人們可能會立遺囑，但他們並非必然可以安排自己的公積金。

如果死者生前沒有指定受益人，公積金受託人將決定如何分配其公積金，並有義務通知相關人士，如果對分配不滿意，可以在28日內聯絡金融業投訴管理局。當局將檢視分配方式，並作出具約束力的裁決。





格利表示，圍繞公積金的爭議並不罕見，因為人們可能有複雜的家庭狀況。





「可能他們在超過一段感情中有多名子女。可能他們有合法配偶，但已分居並有一個事實配偶，可能還在新的關係中有年幼的子女。」



如果死者生前沒有指定受益人，公積金受託人將決定如何分配其公積金。 Credit: Kemal Yildirim/Getty Images 大多數的公積金公司都允許客戶，對受益人進行具有約束力的指定。如果受益人屬於公積金法例下的被監護人，則受託人必須遵守該指定。



