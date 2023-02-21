政府承諾結束「公積金之戰」 稅務優惠或受影響

要點： 財長查默斯 (Jim Chalmers) 提出對澳洲的退休金制度進行重大改革。

財長批評兩黨聯盟提出「提前領取」是「災難性」。

但兩黨聯盟表示有關政策會打擊首次置業者。

財長查默斯提出對澳洲的退休金制度進行徹底改革，這可能意味著對提早領取公積金加以嚴格限制。





退休儲蓄計劃是前任聯合政府的一個重大政策失誤，它容許澳洲人在新冠疫情期間提早領取公積金。





查默斯周一（2月20日）在雪梨向業界發表講話時，承諾確保該制度是專為退休後的澳洲人提供資金而設。





他形容前兩黨聯盟政府遺留下來的公積金問題是「自相矛盾，有時適得其反，而且往往代價高昂」。



財長查默斯。 Source: AAP / Lukas Coch 他宣稱：「不會再發生了。現屆政府會採取不同的方法......我們會致力一勞永逸地終止有關公積金的戰爭。」





不過，兩黨聯盟表示提早領取公積金是置業的重要途徑，並保障了澳洲人免受新冠疫情對經濟帶來的重要打擊。





財長的評論可能亦會對主要公積金所享有的稅務減免構成重大影響。





究竟他有甚麼建議？對你又有何影響？



限制領取金積金

工黨希望阻止澳洲人提早從他們的公積金中提款。





查默斯抨擊兩黨聯盟在過去十年對公積金採取的「災難性」做法，指破壞了澳洲人的退休生活水平。





現屆政府正尋求制定具法律約束力的公積金定義，以闡明其用途，這可能會限制公積金日後的用途。



查默斯將上屆政府的公積金政策形容為「災難性」。 Source: AAP / Bianca De Marchi 政府已就公積金展開了諮詢過程，並建議「公積金的目的是以公平和可持續的方式，以保存儲蓄。而在政府支援的同時，可以為退休人士提供收入，以支持有尊嚴的退休生活。





然而，兩黨聯盟的財務發言人羅伯特 （Stuart Robert），將此舉形容為試圖以犧牲首次置業者的金錢，以「放進」公積金業界的口袋。





他在本周一說：「兩黨聯盟……更加關心個人的尊嚴。還有甚麼比一個澳洲人擁有自己的房屋更有尊嚴呢？」





「老實說，還有甚麼比要動用公積金去買一間你要租住的房屋更無尊嚴呢？」



目前如何提取公積金？

目前，你可以基於多種原因提早提取公積金，包括支付「睇牙」費用和償還房貸。





以支付昂貴的醫療費用或面對經濟困難亦是提早領取的原因之一。（但若領取者未滿 60 歲，最高需繳交 22% 的稅）





提款額最少為一千元，最多為一萬元。



「公積金之戰」的前因後果

公積金是上屆政府的主要政策。





上屆兩黨聯盟合政府提議允許首次置業者動用他們的公積金，在建議下，允許澳洲人將四成（上限為五萬）的公積金用於首置業。





有關政策在上次大選前夕宣佈，在宣佈後隨即遭到現任總理艾巴尼斯 （Anthony Albanese）譴責，他斥之為對澳洲人退休儲蓄的侵犯。





這是關於公積金的一連串政策爭論中的最後一次。



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若澳洲人在新冠疫情期間遇到困難，還可以從他們的公積金賬戶中提取最多二萬元 — 每次一萬元。在疫情頭幾年，澳洲人共動用了約 360 億公積金。







雖然因為例外情況，但過往對提取公積金是有嚴格限制。過去三年是自九十年代初建立公積金制度以來，首次出現大規模的資金提取。





但財長是否認這項「公平和可持續」的制度，可能會影響公積基金目前所享有的稅務減免，因為他之前曾承諾會考慮現行為公積金供款提供的稅務優惠是否可控。





澳洲人有超過 3 萬億元的公積金儲蓄，工黨在上次大選前承諾會釐清其用途。





