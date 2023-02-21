【誰之過？】專家指一氣候現象對冰川融化造成不可逆轉厄運

有關的研究結果在《自然氣候變化》（Nature Climate Change）雜誌上發表。 該研究使用的氣候模型展示了「厄爾尼諾南方濤動」 (El Niño Southern Oscillation， ENSO) 變化的增加，如何導致表面變暖的情況減少，但海水深處的變暖情況卻在加速。





南方濤動本身是指東太平洋赤道區域海面溫度在遇上「厄爾尼諾」現象時會變暖，而遇上「拉尼娜」現象時會變冷的情況和西太平洋赤道區域的海面上氣壓的變動。





而「厄爾尼諾南方濤動」是指在太平洋東部與中部的熱帶海洋的海水溫度異常地持續變暖，使整個世界，包括澳洲的天氣狀況都會產生變化，造成一些地區乾旱而另一些地區又降雨量過多。其出現頻率並不規則，但平均約每4年發生一次。





這項研究的主要作者、全球「厄爾尼諾南方濤動」與氣候變化之間關係的專家， 譯音蔡文舉（Wenju Cai）表示 ，這項研究是進一步了解南極洲將如何受到氣候變化影響的重要一步。





蔡文舉說：『預計氣候變化會增加「厄爾尼諾南方濤動」 的強度，使厄爾尼諾和拉尼娜現象變得更加嚴重。』





『這項新研究顯示，更強的厄爾尼諾現象可能會加快南極大陸架深水區變暖的速度，使冰架和冰蓋融化得更快。』





他又表示：『我們的模型亦顯示，在此過程中，漂浮海冰邊緣周圍的變暖速度減慢，從而減緩了浮在表面附近海冰的融化速度。』





蔡文舉說：『模型顯示當「厄爾尼諾南方濤動」變化的傾向增加， 在深水和較溫暖的水域的上升流便會減少，導致海洋表面變暖速度變慢。』





同時，在南極洲周圍相關的風勢是推動這一結果的機制。





當「厄爾尼諾南方濤動」變化的傾向增加時，沿著大陸冰川的西風亦會減緩。 結果，南極洲周圍的暖水上升流無法增加那麼多。





莫納殊大學（Monash University）保護南極洲環境未來的合著者普里奇 (Ariaan Purich) 表示，「厄爾尼諾南方濤動」變化傾向的增加所帶來的影響不單止是造成極端天氣的風險，亦會影響南極海冰、冰架和冰蓋的變化， 並可能會對全球氣候系統產生廣泛影響，因此他指出，要繼續了解「厄爾尼諾南方濤動」將如何影響氣候變化是研究氣候的一個關鍵領域。



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