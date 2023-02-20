【好頭痕】在這些地區 房屋保險或「無法負擔」

要點： 近年，保險公司一直全面提高保費。

對於那些處於洪水、火災或颶風風險地區的人而言，保費難以負擔。

氣候委員會 （Climate Council)）估計，到 2030 年，每 25個房產中，就有 1 個，因為現實原因無法投保。

2019 年 12 月，茱迪 （Judith）和哥連斯（Paul Collins）因為黑色叢林大火，被迫離開他們位於新州南部高地 Buxton 的家園。他們的房屋在這一場大火中燒成灰燼。他們原本希望保險賠償能夠支付重建費用，但結果令他們傷心欲絕。





這兩位現年 70 歲的長者，領取近 20 年的殘疾養老金過活。而他們為了削減保費，因此投保較相宜的計劃，故此，最後收到的賠償比預期的少了近三萬元。





他們無能力在任何其他地方置業，只好迫不得已在這一塊曾受火災侵害的土地上重建，但由於「火災歷史」，因而房產被視為有「高火災風險」。這不但意味著每年要多付 1,200 元的保費，使每天保費達到 3,357 元，亦意味著必須為房屋做好防火裝備，這方面將使他們需要額外耗資 18,000 元。



之後，由於新冠大流行疫情，使供應短缺，他們又要面對建築材料加價四成的問題。





因此，他們負擔不起聘請建築商。





茱迪向 SBS 新聞表示：「我丈夫患有腎病，我亦患有罕見的脊柱病。兩年半來，我們每周工作 7 天，每天工作 7 至 12 小時。」





由於兩人皆身患危疾，故希望盡快把房子準備好出售。





「如果我們繼續領取單身養老金，就負擔不起保險了。」



兩人表示，由於「高火災風險」，使他們需要額外花費 18,000 元在防火裝備上。 Source: SBS 康羅伊 （Susan Conroy）住在新州北部河流地區的利斯莫爾 (Lismore)。在去年，該地發生了澳洲近代史上最嚴重的洪水，甚至將她所住的城鎮淹沒。幸運地，她在水災發生前的數天，為房產續保。１





然而，在洪水過後，房產的保費上升了 500 元，升至 3,681 元。





她的房子現在只剩一個空殼。她亦想搬到洪水位以上的地方，但房價和保費令她卻步。因此，現年70 歲的她計劃重建家園，儘管仍在等待保險公司賠償，但很擔心未來的保費究竟是多少。





她預計會負擔不起保費。





她向 SBS 新聞表示：「我必須要重建，然後必須要再投保，但我不知道要花費多少。」



康羅伊 （Susan Conroy） 想搬到洪水位以上的其他地方，但住房和保險費用使這個選擇對她來說過於昂貴。 康羅伊的鄰居並無買保險。他們的房子位置比她的房子低，而且早在去年之前就被洪水淹沒了，故他們的保費已升至無力負擔。她說，與此同時，附近寧賓 （Nimbin）鎮的友人住在遠離洪水區的更高處，每年的保費已經從 2,000 元飆升至 15,000 元。





她說：「人們都擔心下一年的保費……在我看來，大多數年輕一代都負擔不起。」





康羅伊說，人們還擔心可用的補助金和賠償不足以讓他們的房屋為另一場大洪水做好準備。





「我的保險公司建議使用石膏板，我們知道石膏板會變成濕紙漿 [遇到洪水時]。我們當中有許多人買不起水泥板或船用膠合板這類防水物料，而且我們都不相信這是最後一次大洪水。」



保費為何暴升？

近年來，保險公司一直在提高每個人的保費 — 有些加幅每年更高達 10-11%，部分是由於通脹，部分是由於全球不斷提高的再保險費率，亦有部分原因是由於澳洲面臨與氣候相關的風險。





澳洲保險委員會 （ICA）公共事務總經理鍾斯 (Mat Jones) 向 SBS 新聞扒孫：「全球性的再保險公司 [為保險公司提供保險的公司] 正在重新評估澳洲。除了地震和火山爆發，我們還首當其衝受到所有極端天氣事件的影響。我們遇過洪水、颶風和可怕的火災……澳洲的這些風險給保費帶來上行壓力。」





根據 ICA 的數據，自 2020 年 1 月以來，風暴和洪水的保險賠償已逾 123 億元，索償個案為 788,000 宗，相當於每 25 個澳洲成年人中就有一個。





而 2022 年 2 月至 3 月的洪水造成的損失現已超過 56.5 億元，成為澳洲史上造成損失最大的自然災害。





其後，據報在利斯莫爾 （Lismore）或西雪梨的尼平 （Hawkesbury-Nepean）平原等洪水多發地區，有些人的保費升至每年兩萬至三萬元。





即使在最近的災難發生之前，澳洲有很多房屋並未投保。而由於保費的增加，有關數字可能會再進一步上升。





鍾斯說，保險公司希望人們能夠負擔得起保險，因為愈多人買保險就愈符合他們的利益。但隨著極端天氣事件惡化，他們不得不重新評估房產以收回成本。





「我們遇到了比以往任何時候都高的洪水，比以往任何時候都吹襲得更南面的颶風，以及比以往任何時候都更猛烈的火災。」





「我們必須重新評估當中某些房產。



保費會繼續升不停？

氣候委員會表示，由於極端天氣持續惡化，房產的維修、保養和重置成本不斷增加，以致保費繼續上揚。





其報告《無法投保的國家：澳洲受氣候影響最嚴重的地方》指出，到 2030 年，大約 520,940 個房產（即每 25個房產中就有一個）將處於「高風險」狀態 — 極端天氣和氣候變化每年造成的損害賠償使它們實際上無法投保。





此外，到 2030 年，9% 的房產將達到「中風險」類別，每年的損害賠償相當於房產重置成本的 0.2%至1%，令這些房產有可能變成保險不足。





氣候委員會的氣候風險地圖顯示，到 2050 年至2100 年，問題會激增，後者顯示整片土地為危險的紅色。





經濟學家赫特利 (Nicki Hutley) 是氣候委員會的委員，她說統計數據「令人非常震驚」。





「藉著氣候科學家發表的意見，我們早已意識到這情況。現在只是白紙黑字道明。有時你需要這樣做才能引人關注。」





赫特利女士向 SBS 新聞表示：「隨著時間推進，一切都會變得更糟，因為按照目前的排放軌跡，情況會惡化。即使我們在政策上做得更多，在情況趨於穩定之前，仍會每況愈下。」





報告又指，在極端情況下，有些地區甚至可能變得 「不宜居住」 。





活士 (Georgina Woods) 是氣候風險集團 (Climate Risk Group) 的影響事務主管，該集團由一群旨在量化和傳達氣候變化成本的公司組成。她向 SBS 新聞表示，人們已經發現在已知受到極端天氣和氣候變化影響的地方很難投保，而這個問題正在「加劇」。





「在已知會遭到這些風險的地區仍然有新的房屋開發項目，但實際上沒有適當的標準以確保澳洲的房屋按照基本的復原能力標準建造，確保我們的規劃規例和金融服務切合我們的需要。」





ICA 的鍾斯說：「技術上來說，澳洲沒有一個地方是不可以保險的。」





他補充說： 可是，愈來愈多地方針對洪水或颶風等特定災害的保險成本，高到大多數人實際上無法承受。」



哪些地區受影響最大？

氣候委員會根據每個聯邦選區中「高風險」房產的百分比，列出了受氣候變化和極端天氣事件（叢林大火、極端風暴和洪水）影響「風險」最高的10 個選區。





到了 2030 年，十大風險聯邦選區是 Nicholls (維州)、Richmond (新州)、Maranoa (昆州)、Moncrieff (昆州)、Wright (昆州)、布里斯本 (昆州)、Griffith (昆州)、Indi (維州)、Page (新州) 和 Hindmarsh (南澳)。



赫特利說，現階段的高風險房產主要集中在河流地區，沿海地區預計在未來數十年會受到愈來愈大的威脅，而住在國家公園周邊的人將愈來愈多受到火災威脅。





她又說，不幸的是，那些財力本來已經薄弱的人將面臨最大的風險。





「人們通常在這些高風險地區置業，因為房價便宜，原因是有風險。結果是，本來就經濟脆弱的人變得更加脆弱。」



政府有何對策？

2022 年，聯邦政府的災難準備基金承諾由 2023 年起，於五年內撥款 10 億元，以協助澳洲各地的社區保護自己免受自然災害的影響，並由各州和領地配對相應的資金。





這些基金將用於基建，例如興建防洪堤和海堤，以提高社區的抗災能力，另外亦提供補助金計劃，資助居民改造房屋以加強抵禦火災、洪水或颶風。





在 2022 年底的全國內閣會議上，高級部長一致認為在洪水氾濫區的開發「需要結束」，他們正就災害和氣候風險制訂國家標準，而財政部被委以考慮「如何提高保險負擔能力」的任務。他們將於 2023 年向國家內閣匯報。



許多住在洪水氾濫區的人都發現他們房產的保費高得令人咋舌。 Source: AAP / Murray McCloskey 赫特利和活士均表示，當務之急是改善容易受災害地區的道路（不增加房屋密度），使居民能夠迅速撤離。其次是尋找降低這些人口面對風險的方法，可以是通過回購讓居民搬到更安全的地區，或通過補助金和加強建築規範使房屋更能抵禦火災、洪水和颶風。







他們補充說，與此同時降低排放量，這樣情況就有機會穩定下來。





業主可以怎樣做？

活士說，業主自己應該「投資於使他們的資產更具復原能力」，這也有助於降低保費。









她說：「這些東西前期可能要花更多錢，但模型顯示你可以在房屋的整個生命周期內節省開支。」









在火災風險高的地區，方法可以是採用使房屋更耐火的建築技術和材料、封閉房屋底層，或移除附近的樹木。在洪水多發地區，可以是加高房屋並用防水膜或防水物料進行改造。在颶風多發地區，可以用釘板屋頂和在門窗上安裝百葉窗。





洪水過後將近一年，康羅伊仍未收到她的保險賠償，無法重建家園。 Source: SBS 活士說，可以提供補助金協助人使房屋變得更具復原能力，建議業主與他們的保險公司和地方議會核實，但需要提供更多資金。





「我們需要一個全國性框架和州政府框架，使當地社區能夠得到資金和應對計劃，以便為氣候災難做好準備。」



新買家應該怎樣做？

活士和 赫特利建議準買家像進行建築調查或蟲害檢查一樣，對房產的氣候風險做些研究。氣候評價 （Climate Valuation)）在其網站上提供報告，而地方議會亦提供愈來愈多有關氣候風險的信息和運算模型。





愈來愈多按揭放貸機構根據氣候相關事件的風險評估貸款。聯邦銀行 2022 年對其住房貸款組合進行的氣候風險評估發現，約有 38,000 個房產（按揭貸款總值 110 億元）面臨颶風的高風險，另有 56,000 個房產（190 億元）面臨洪水風險，5,000 個房產（20 億元）有火災危險。





ICA 的鍾斯建議人在購買前檢查房屋的保費，並建議他們貨比三家。





他說：「與保險公司討論哪些緩解措施可能會影響他們的保費，例如使用政府補助進行改造，亦可以和他們討論增加你的自付額。因為這些都可能影響你支付的金額。」





活士補充，與氣候相關的檢查必將成為業主和新買家的常態。





「無論我們現在採取甚麼緩解措施，進一步暖化的趨勢已成定案。所以，任何人如想購買一間可以住上幾十年的房屋，都需要考慮到這一點。 」





