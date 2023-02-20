「在世最貴藝術家」作品被打爛 展覽管理人：肇事者非故意

在美國，有參加藝術展預展的收藏家不小心打碎價值61,000元的雕塑作品。

Italy Jeff Koons

傑夫‧昆斯的汽球狗雕塑共5件。 Source: AP / Francesco Fedeli/AP

一位參觀當代藝術展覽的收藏家，不小心將美國藝術家傑夫・昆斯（Jeff Koons）的「汽球狗」（Balloon Dog）雕塑打碎。

被打碎的閃亮藍色雕塑，是傑夫·昆斯著名的「汽球狗」系列之一，價值61,000元。

事故發生在美國邁阿密的當代藝術展Art Wynwood 的 VIP 預展，當時「汽球狗」雕塑在一個標有傑夫・昆斯的名字的玻璃基座上。

負責管理Art Wynwood 的藝廊區域經理 Cédric Boero 向CNN以電郵形式發表聲明，聲明中指「看到如此標誌性的作品被毀，當然令人心碎」。

聲明中又指，收藏家從未想過要打破雕塑，事實上，她從未用手觸摸，她無意間踢了一下基座，讓雕塑倒下，「不幸的是，這種事情發生了，這就是藝術品被保險的原因。」

藝廊的藝術顧問 Benedicte Caluch，同時亦是傑夫·昆斯作品的贊助人，他向當地傳媒表示，這名女子並不是故意打破這件作品，保險會賠償損失。

但藝術家Stephen Gamson向當地傳媒表示，他看到一名女人在敲打雕塑，然後雕塑就倒了下來，碎成碎片。

他認為女子輕敲藝術品，是想看看藝術品是不是真的氣球。

有旁觀者拍下了畫廊員工清掃玻璃碎片的短片。在短片中聽到有人說「我不敢相信有人會把它搞砸。」
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出生於1955年，美國賓州的傑夫‧昆斯，是當今世界上最重要且最知名的當代藝術家，不僅是美國流行文化象徵，其作品更是當代藝術的指標，影響許多年輕新波普與後現代藝術家。

他另一件代表作是1986年的金屬汽球作品《兔子》（Rabbit），特點在於其堅硬的鏡面金屬與圓渾的線條成烈對比。

《兔子》在2019年的拍賣中以9921萬美元賣出，使他成為當時最高作品成交價的在世藝術家。

《汽球狗》（Balloon Dog）系列跟《兔子》有異空同工之妙，是本來小丑給小孩扭成狗形狀的金屬汽球，傑夫‧昆斯的汽球狗雕塑共5件，高約12呎，用不鏽鋼製作而成，並分製成五種顏色，包括橘色氣球狗、紅色氣球狗、桃紅色氣球狗、藍色氣球狗、黃色氣球狗。


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Published 20 February 2023 at 11:34am, updated 36 minutes ago at 11:44am
By Hiu Ching Lam
Source: SBS