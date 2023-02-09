【煤礦無運行？】昆州中部項目成首個被拒煤礦

要點： 帕爾默提議的煤礦項目因環境原因被否決。

環境部長普莉貝絲（Tanya Plibersek）表示，這可能會破壞大堡礁。

澳洲首次根據國家環境法否決煤礦項目。

帕爾默提議的煤礦項目已被澳洲政府因可能威脅到大堡礁、淡水溪流和地下水。拒絕。





擬議中的昆士蘭中部煤炭項目是羅克漢普頓西北部的一個露天礦，每年可生產 1000 萬噸煤炭，持續 25 年。





環境部長普莉貝絲（Tanya Plibersek）首次根據國家環境法否決煤礦項目。



普莉貝絲周三（2月7日）宣布，她決定取消該項目，因為它會對附近地區產生不可接受的影響。





她說，由於項目距離自然奇觀不足 10 公里，這將對大堡礁造成不可逆轉的破壞的風險非常大。





她在推特上視頻表示：「在對所在在我面前的信息進行全面評估後，我決定堅持我的決定，我不會批准中央昆士蘭煤炭項目。」



我認為對環境產生的不利影響實在太大。 環境部長普莉貝絲

帕爾默發言人表示：他和管理團隊正就此決定展開討論。



預計周五（2月10）上午，黃金海岸將會舉行媒體發布會。





普莉貝絲去年 8月1日已提出不批准該項目並進行公眾諮詢。





在收到 9,000 多個意見中，98% 均反對批准通過該煤礦計劃。





主要原因是它對河口和近岸生態系統和地表水質的影響，以及增加沉積物被釋放到大堡礁世界遺產區的可能性。





七月發起法律干預的昆州中部環境委員會表示，所有澳洲的煤炭和天然氣都應該留在地下。





理事會主席克里斯汀（Christine Carlisle）表示：「普莉貝絲（Tanya Plibersek）已經對昆州中部礦區將對珊瑚礁和周邊水道產生的影響進行了正確的評估——這將重要影響部長接下來將會如何考慮其他新的天然氣和煤炭提案。」



綠黨參議員漢森楊格（Sarah Hanson-Young）表示，目前有118個煤炭和天然氣項目正在審議。





她指：「任何新或擴大的煤炭或天然氣項目都會使工黨本已微弱的 43% 減排目標落空。」





澳洲保護基金會的麥考斯（Jaclyn McCosker）表示，該礦將成為一場「氣候和自然災害」。





她指：「礦山的污染會破壞當地的棲息地，包括海龜築巢的海灘和儒艮所需的海草草地。」





弗林Flynn 議員博伊斯（Colin Boyce）表示，該決定將對澳洲資源產業的投資產生不利影響。





然而，這位兩黨聯盟的議員亦表示，雖然他支持開發更多煤礦，但需要考慮它們與珊瑚礁和高等級農業用地的距離。





他指：「我可以理解（項目的批准）需要滿足環境協議。」

