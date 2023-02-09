「遍佈中共間諜軟件」：澳洲政府建築物裝有千部中國攝錄機

《澳大利亞人報》星期四 (2 月 9 日) 報道，政府建築物內裝設了接近 1,000 部閉路電視鏡頭及其他記錄裝置，當中有部份已被美國及英國當局禁止使用。





報道指，政府部門及機關透露，在 250 個政府物業中發現至少 913 部攝錄鏡頭、對講機、電子出入系統及視像錄影機，是由備受爭議的中國企業海康威視 (Hikvision) 及大華技術 (Dahua) 設計及生產。





涉及事件的政府建築物，包括國防部、外交部及律政部等多個敏感政府部門。





澳洲所屬「五眼聯盟」及「澳英美聯盟」之中的美國及英國，早在去年 11 月已禁止或限制當地政府部門安裝上述兩間公司所供應的器材。





據稱，兩家公司均由中國共產黨部份擁有。





兩間公司的總部位於中國東部杭州，為全球視像監控技術及人工智能的領先企業。所有在中國設置總部的企業都受當地 2017 年制定的國家情報法例所約束，一旦中方情報部門要求呈交數據時企業必須與當局合作。





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他表示，有關攝錄機將在今年年中之前被拆除。





比茲利強調，決定只是為了確保紀念館安全而採取的預防措施，並不代表已證實這批攝錄機有具體威脅。





馬利士在回應政府建築物安裝接近一千部閉路電視鏡頭及其他記錄裝置時表示，政府正評估所用的監控技術。





他在星期四向澳洲廣播公司 (ABC) 全國電台 (Radio National) 說：「我們正評估所有在國防機關中使用的監控技術，一旦發現這些指定攝錄機將會將之移除。」





當被問及有關問題的廣泛程度，馬利士表示，情況「不應被誇大」。





他說：「這是一件引起我們注意的重要事情，我們將予以糾正。」





「重要的是，我們要完成今次行動，確保我們的設施完全安全。」



閉路電視鏡頭。 Source: iStockphoto 總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 亦被問及事件。當被問及拆除攝錄機會否對澳中關係構成負面影響，他指：「不會。」





艾巴尼斯說：「我們根據澳洲的國家利益行事。我們是具透明地這樣做，這是我們將繼續這樣做。」





反對黨自由黨參議員帕德森 (James Paterson) 向天空新聞表示，他已提出對所有政府部門及機關進行審計，包括國會服務部 (Department of Parliamentary Services)，以檢查在國會大樓內裝設的閉路電視鏡頭。





他形容，聯邦政府建築物「遍佈中國共產黨的間諜軟件」(riddled with CCP spyware)，又促請聯邦政府立即拆除所有有問題裝置。





他表示，有關的攝錄鏡頭不但構成國家安全憂慮，亦存在道德憂慮。





