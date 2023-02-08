美軍再揭氣球風波「驚人內幕」澳著名景點拆中國製攝錄機

「澳洲戰爭紀念館」新任主席、前聯邦工黨蝢袖比茲利 (Kim Beazley)已確認、館內的「11部」由中國生產商「海康威視」製造的保安攝錄機，將會在今年年中之前被拆除。





比茲利強調，決定只是為了確保紀念館內的安全而採取的預防措施，並不代表已證實這批攝錄機有具體威脅。



除了澳洲原住民社區的土地，戰爭紀念館是澳洲最神聖的空間。所以，如果在沒有得到適當保護下，戰爭紀念館內一啲有用的資料就有機會被外洩，但館內的資料已獲得適當的保護。 「澳洲戰爭紀念館」主席比茲利

據《堪培拉時報》報導，「海康威視」是目前世界上最大的閉路電視攝錄機供應商之一，這間公司是股權有部份是由中國政府持有。





戰爭紀念館發言人亦表示，他們會認真對待館紀念館內的保安義務，但他未就具體的保安問題發表評論。





China's Balloon Dispute Source: AP / AP



在此之前，澳洲亦在世界上第一個國家、以國家安全為由，宣布禁止中國公司華為、為我地5G 無線網絡技術提供電子設備。





有關安排亦一度受到中國政府的譴責，並成為兩國之間的緊張不斷升溫、及促使中國向澳洲加強貿易限制的導火線之一。









而自上個底，美國表示在阿拉斯加發現中國氣球穿越美國國境、認為汽球是北京派出的間諜汽球後，北京一直強調氣球只是屬於民用性質，並堅持氣球是因為「不可抗力」而誤入美國領空。





最終，美軍在上星期六、派出戰機擊落氣球，但這項舉動卻受到北京批評，指美國是執意動用武力，亦明顯反應過度。情況再度引發美中外交關係轉趨緊張。





而美國國防部發言人萊德準將昨日再爆料，指在今次發現來自中國氣球之前，美國亦曾四次發現懷疑是中國的間諜氣球飛越美國上空，並途經他們相信為中國當局「感興趣的地點」。





但萊德準將就並沒有詳細交代四個中國氣球的飛行路徑、以及汽球是否有途經美國的軍事設施。





但他譴責中國的行為，並表示這些氣球顯然非出於「民用目的」。





令人質疑的是，為中國當局及共產黨會認為、可以用不恰當及不受歡迎的方式去侵犯其他國家的主權領空，然後再利用獲得的情報同他們已擁有的其他情報結合反任意指配。 美國國防部發言人萊德準將