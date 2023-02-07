SBS 新聞簡報（2月7日）

土耳其24小時內三次強震 籲4300人死亡

土耳其南部靠近敘利亞地區，在當地星期一清晨發生7.8級地震，到下午再發生另一次7.5級地震。兩次地震在土耳其造成超過2900人死亡，在敘利亞超過1400人死亡。





到今日清晨， 土耳其中部再發生一次5.6級地震。目前未知這次地震造成的破壞。





聯合國的敘利亞人道主義協調員El-Mostafa Benlamlih表示，地震造成的廣泛破壞、燃料缺乏以及嚴冬的天氣狀況，令營救行動非常困難。「基礎設施和道路被破壞，救援人員要開闢路徑來通去救人。」



澳洲宣佈撥款1千萬元支援土耳其敘利亞

澳洲政府宣佈撥款1千萬澳元，為土耳其和敘利亞提供災後援助。





目前多個國家都已派出救援人員。世衛估計地震造成的最終死亡人數可能多達2萬人。





總理艾巴尼斯今日表示，澳洲的人道主義援助會透過紅十字會和人道機構幫助當地災民。他又代表國民向兩國表達最深切的悲痛和關懷。





與此同時，災情也牽引著本地15萬名土耳其僑民的心。





澳洲土耳其互助同盟的總監Omer Incekara向SBS新聞表示，很多土裔澳洲人正嘗試聯絡當地親友。「每個人都很著急希望收到好消息，還在社交平台發佈相關的尋人啟事。」



【央行加息】連續9次 達10年來最高

央行宣佈加息25個基點，達到3.35%。





今次是 儲備銀行連續第9個月提高利率 ，達到2012 年 9 月以來的最高水平。一個 75 萬元按揭，每月還款額再上升 114 元， 連續加息已累計每月還款額上升 1,362 元 。





央行董事會發聲明表示，為了壓抑通脹，預計未來幾個月會繼續加息。





財政部長查默斯在國會的質詢時間回應，政府正聚焦解決高通脹。他說社區明白加息是央行的獨立決定，政府不會對此介入或施壓。



【原住民之聲】總理：不會參考新西蘭

總理艾巴尼斯否認在原住民之聲問題上會參考新西蘭的做法。





新西蘭總理希健斯今日訪澳，艾巴尼斯和他會面後，被傳媒問及會否效仿該國，為毛利人在國會設置一個當然議席。





他回答說不會考慮這個做法，並指澳新的原住民事務互無關聯，他也沒和希健斯談論這個問題。



【原住民之聲】南澳議會料率先立法

而在南澳，原住民之聲將被納入當地法例。





屆時原住民社區將會按地理位置，選出46名代表。然後由12名原住民領袖組成團體，在國會立法辯論中表達意見，但就沒投票權。





州長馬利瑙斯卡斯表示，先在南澳實踐原住民之聲，有助其在國家層面去實現。



中國證實拉丁美洲出現第二個民用氣球

中國外交部證實拉丁美洲上空出現來自中國的氣球。





繼早前 在領空發現疑似間諜氣球並將其擊落 後，美國國防部早前聲稱發現第二個氣球。





中方昨日回應，在拉丁美洲上空的無人飛艇確實來自中國，屬民用性質，但受氣候影響和自身控制能力有限，飛艇嚴重偏離，但不會對任何國家造成任何威脅。





與此同時，日本政府表示，在2020年6月和2021年9月，在東北地區曾經發現過類似的氣球，但當時認為沒迫切危險性，現在會啟動相關調查。



加拿大放寬港人「救生艇計劃」簽證

加拿大政府延長並放寬為香港公民設立的開放式工作簽證。





當局把簽證截止申請日期延長至2025年2月7日，並將原本過去5年畢業的要求放寬至10年。





體育消息

土耳其大地震造成多名運動員罹難。





加納的前英超球星基斯甸艾素據報被困瓦礫之中，目前生死未卜；多名土耳其足球員和一名敘利亞退役國腳確認遇難；還有女排隊員被困。





5名在土耳其球隊效力的中國球員，包括女足國腳，都已透過社交平台報平安。



