【間諜氣球】澳外長指事件令人擔憂 籲中美對話勿升級衝突

外交部長黃英賢今日（2月6日）表示，令人擔憂，但包括澳洲在內的盟友在回應時不應過份渲染，以免中美競爭升級為衝突。
她說，各國包括澳洲需要繼續與中國互動：「我們理解美國對主權受侵犯、國際法被觸犯的擔憂，而美國以謹慎和負責的方式作出了反應。重要的是不要讓競爭升級為衝突，中美要繼續互動。」
她呼籲兩國加強對話：「在可以合作的領域合作，在必須反對的領域反對，但你要繼續互動，因為這是解決問題的方式之一......我們（澳洲）當然會就地區的很多議題發聲。我們希望有一個穩定、和平及繁榮的地區和世界。」
被問及澳洲會如何應對類似事件，黃英賢表示政府一定會確保主權受到保護：「我們總是建議別國根據國際法行事。」
事件正值澳中兩國的高級貿易官員將於本周舉行三年來的首次會面。
澳洲國防部的前副秘書長、澳洲戰略政策研究所（ASPI）的高級研究員詹寧斯（Peter Jennings）表示，間諜氣球事件提醒坎培拉，在與中國打交道時不要陷入一種虛假的安全感。
「我們是（中方）情報工作的優先目標，氣球可以和在北半球一樣飄來南半球。真正的考驗是，比如如果在愛麗絲泉上空發現，我們夠膽做和美國一樣的事嗎？」
研究所的國防戰略與國家安全主任舒布里奇（Michael Shoebridge）相信這次不是單一事件，中國很可能已有針對澳洲、日本、南韓、北約甚至印度等更龐大的情報搜集計劃。
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