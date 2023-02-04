【間諜氣球事件鬧大】美國務卿布林肯暫不訪華

要點 中國對一艘「民用」飛艇在被吹離航線後誤入美國領土表示遺憾。

事件在美國引發了一場政治風暴。

美國軍方領導人曾考慮在蒙大拿州上空擊落氣球。

美國官員早前稱事件是一種無恥的行為，並稱這是「公然侵犯」美國的主權。





一名美國國務院高層官員對記者表示：『在與跨部門合作夥伴以及國會協商後，我們得出的結論是，目前的情況，國務卿布林肯前往中國訪問並不合適。』而事件發生正距離布林肯訪華行程只有一兩天的時間。





而中國堅稱該氣球並沒有監視作用。





該名官員表示：『我們注意到中國表示對事件感到遺憾的聲明，但這個氣球出現在我們的領空，顯然侵犯了我們的主權和違反國際法，發生這種情況是不可接受的。』





『國務卿今早向中共中央外事辦主任王毅通電話，表示由於有中國監視氣球出現在美國領空，要暫時推遲訪問北京，但他強調在條件允許的情況下，會儘早前往中國。』





中國外交部昨晚則表示，該氣球屬民用性質，是用於氣象科研， 但氣球因受西風帶影響，且自身控制能力有限，令氣球嚴重偏離預定航線。中方對氣球因不可抗力誤入美國表示遺憾，並將會繼續同美方保持溝通，妥善處理這次因不可抗力導致的意外情況。





不過，美國國防部發言人賴德準將表示，美國並不相信中國的解釋。





賴德表示：『美國知道該個是一個監視氣球，而我是不能再說得更加具體。而氣球亦侵犯了美國領空和違反了國際法，是不可接受的。美方已經直接向中國多方傳達了有關訊息。』





澳洲廣播公司（ABC）新聞早前引述一名美國官員表示，布林肯並不想通過取消訪問來誇大局勢，但也不希望氣球事件主導他與中國官員的會談。





美國高層軍方領導人表示，該氣球『在遠高於商業航道的高度飛行，並沒有對地面人士造成軍事或身體的威脅。』雖然美國當局曾考慮在蒙大拿州（Montana）上空擊落氣球，因當地空軍基地設有洲際彈道導彈發射井，但總統拜登考慮到碎片可能造成的潛在安全風險而最終取消有關建議。





共和黨參議員科頓（ Tom Cotton ）曾要求布林肯取消訪華行程，而共和黨前總統特朗普亦在其社交平台 Truth 上寫道：『擊落該氣球！』。





布林肯原定於星期五開始的訪華行程，是美國總統拜登和中國國家主席習近平於去年 11 月決定的行程，推遲訪問對雙方來說都是一個打擊，因為雙方均認為這是一個遲來的機會，可以穩定兩國日益緊張的關係 .





而對上一次有美國國務卿訪華是在 2017 年。





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拜登於昨天（3／2）上午就美國的經濟發表評論時卻並未就有關該氣球的問題發表評論。





另外，美國官員又指，近年來有間諜氣球多次飛越美國上空，但這次氣球停留的時間似乎比以往更長。





『目前，我們從情報收集的角度評估這個氣球的價值有限，但我們正在採取措施，防止外國情報收集敏感信息。』





一些分析人士和外交界官員表示，美國經常部署一些太空軍事間諜衛星以致一些先進收集電子情報的飛機和潛艇來監視中國的軍事集結。而中國亦經常指責美國在中國軍事演習區附近部署船隻或飛機進行監視。



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