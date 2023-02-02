【一個時代的終結】「科技擱淺」而來裁員潮 對澳洲打工仔有何影響？

一名化名為貝蓮達(Belinda) 的推特（Twitter）前員工，形容她與雪梨辦公室中近半員工被裁的一刻「並不真實」。





貝蓮達和這間社交媒體巨擘在世界各地其他數千名員工一樣，在去年 11 月 4 日收到一封電子郵件，信中指她的職位將被取消，假若她獲分配其他職務，公司會以電子郵件通知她。





在繼續工作半日後，貝蓮達的電腦帳戶已被鎖定。





她說：「在收到確認郵件之前，我就知道會（被裁），因為我的一切已被拒於門外。」





貝蓮達形容這一天「並不真實」，因為大部分裁員的劇情，Twitter都在網上展示給公眾觀看。



她說：「我不是因為被解僱而感到震驚，而是事情發生的過程。我從未聽過事情會這樣發生，無人知道發生了甚麼事。」





貝蓮達表示團隊中大部分人都在遙距工作，他們都透過 Zoom 視像會議 ，直到輪班工作結束後，大家會再見面喝杯酒。





「這只是『一個時代的終結』，我們曾熱愛我們的工作。」





她估計 Twitter 在雪梨的團隊，約有 60 至 100 人，並相信其中大約一半已被裁走。 Twitter 在全球僱用 7,500 名員工，大約一半被解僱，這是新上任的行政總裁馬斯克(Elon Musk)為公司進行全面革新的一部份。



大規模裁員波及澳洲員工

去年高調宣布大規模裁員的科技公司中，Twitter 只是其中一隅，這個趨勢被稱為「科技擱淺」。





大型串流平台 Netflix 早在 2022 年 5 月和 6 月已進行了兩輪裁員，解僱了 450 名員工。





而在 8 月底，Snapchat 的母公司 Snap 裁員約 1200 人，約佔其兩成員工。 持有Facebook、Instagram 和 WhatsApp 的 Meta，則在 11 月 解僱了11,000 人，約佔員工總數的 13%。





新一年科技巨擘的員工將收到更多嚴峻的消息，大型網絡零售商亞馬遜（Amazon）在 1 月宣布將解僱約18,000名員工。微軟(Microsoft)也表示經過兩輪較小規模的裁員後，未來幾個月將裁走10,000名職員。





雖然大部分被裁的員工都是美國員工，但像貝蓮達為這些公司工作的澳洲人亦受到波及。



較小型的科技公司也在澳洲進行裁員，雖然這些公司並未大規模裁員，甚至登上國際頭條新聞，但其影響同樣亦具破壞性。





美國公司 Mark43 是一間為公共安全機構，例如警察、消防或其他緊急服務等，提供網上平台服務。在 6 月下旬，關閉整個澳洲辦事處。





化名為加里（Gary）的前員工估計約有 70 人被解僱，其中大部分為雪梨的員工。





因為有跡象顯示公司陷入財困，加里對裁員並不感到驚訝。在關閉雪梨辦事處前，公司曾進行兩輪的裁員，而新職位和加薪都被凍結。





我們知道情況不是太好。 Mark43 前員工

加里在被裁後，大約一個月後獲聘另一份工作，但他相信若其他人經驗較少，可能更難找到新工作。







他還很慶幸當時科技公司裁員潮才剛開始，所以市場對科技人員的需求仍然相當高。









他說：「我們一般要兩至三個月的時間 （獲聘新的工作），但情況不是太差，因為公司已經向我們支付三個月的遣散費。」







由於目前的經濟形勢和事實上很多較大型的公司（例如 Atlassian）都已暫停招聘或減慢招聘速度，加里為澳洲的科技從業員感到憂慮。





他說：「幾年前，他們可以每半年就跳槽一次以獲得豐厚報酬，因為當時需求甄切。」





加里說，在 2021 年底和 2022 年初，「總有一份工作在左近」。他工作的領域，每一兩天就會有新的招聘廣告出現。





他說：「現在沒有人願意尋找新工作，他們只是在現時的工作中埋頭苦幹。」





「他們感到工作保障比尋找有趣的工作更重要，招聘市場真的是放緩了。」





SBS 新聞曾聯絡 Mark43 查詢情況。



「哀悼一份不再存在的工作」

那些被科技公司裁走的員工，特別是非軟件工程師或技術人員，而是屬於人力資源或市場營銷部的職員，也面臨著大幅減薪的前景。





貝蓮達在 Twitter 並不是從事與科技相關的工作，她的薪金比同行高很多，並在加入這間大型社交媒體公司後大幅加薪。她不肯定自己能否在科技行業之外，找到另一個工資相近的職位。





她說：「自去年 11 月，一直有人聯絡我，但他們都大幅減薪，我真的不能承受。」



逝去的美好時光。 Source: Getty / Don Arnold/WireImage Twitter 還為員工支付私人醫療保險和人工受孕治療費用，貝蓮達亦曾享用以上福利。





她說：「雖然不可思議，但我們亦非常榮幸能夠有人工受孕治療的財務支援……我們能享用這個福利，我承認這令我們感到多麼的幸運。」





貝蓮達現在已育有孩子，她不確定被裁員後，Twitter 是否仍會支付她的治療費用。





儘管回報甚豐，但她不確定自己能否繼續在科技行業工作，因為已經沒有工作保障。





她說：「我是在考慮轉行，我只是不知道會是怎樣。我很害怕無法找到自己喜歡的工作，我曾非常幸運地能擁有一份我每天都喜歡做的工作。」





貝蓮達說她不可能回到 Twitter，即使它給予她原有的工作崗位。



我想我正在哀悼一份我曾擁有的工作，但那份工作已不再存在了。 前 Twitter 員工

「我已不可能再重新體驗這份工作，它已變了質。」



澳洲科技人員面臨較低的工資

人力資源公司 Michael Page Australia 的區域總監李先生(Sung Ho Lee)表示，只要他們能夠靈活並嘗試做不同的事情，澳洲科技行業的僱主仍然求才若渴。





他說：「如有一些優秀的人才正在尋找工作，現時他們在薪酬方面可能要具彈性。」





「科技專才在過去三年真是隨心所欲，他們真的可以在工作中提出要求，並得以實現，現在可能只能夠實現部分。」





他表示澳洲的員工比美國的處境更好，美國有數十萬名員工已被解僱。





根據科技網站 Layoffs 統計，自 2022 年初以來，美國約有 235,000 名科技從業員失業。







在澳洲，他只曾聽過有些企業裁員數十人，但從沒有大型科技公司解僱數千人。 Salesforce 於1月全球解僱了 8,000 名員工，儘管未有本地的確實數字，這可能已是澳洲最大型的裁員。









李先生表示似乎還沒有海外人才來到澳洲從事科技工作，這可能是由於生活成本、獲得簽證的便利性和其他因素。









他表示沒有多了人來他的公司登記，可能由於當時是一月，這情況可能會在今年稍後改變。









澳洲緊張的勞動力市場代表對軟件工程師的需求量仍然很大。









李先生說：「我們正走出澳洲在 2022 年面對最大的人才短缺問題，因此科技人才和招聘人員都樂見這問題得以緩和。」







李先生續說，即使那些非科技人才，如擁有可轉移的技能也應該沒問題。





他說：「過去三年大家都汲取教訓，大家都驚訝地看到哪些技能是有需求而哪些沒有，以及市場迅速的改變。」





「如果你夠靈活和機靈，你會比其他人處於更好的位置。」



裁員是「本能反應」

新南威爾士大學信息系統專家 Barney Tan 教授也認為，科技公司裁員對澳洲的影響很微，因為許多大企業一直在急需招聘科技人才。





他認為科技公司裁員整體上是「本能反應」。





他說：「大部分進行大規模裁員的公司都是在新冠疫情期間錄得顯著的增長，這導致對網上服務的需求增加。」





「現在的形勢是基於多種因素的結合而成，包括疫情大流行時的過度招聘、疫後後需求下降、通脹和利率上升以及對經濟前景不確定。」





長遠來說，Tan 教授認為科技人才很可能會轉向初創公司和其他「傳統」企業。





他說：「較大型科技公司會吸引很多年輕人，因為他們想在最創新的公司工作。但實際上有不少的創新意念都是由較小型的初創公司帶動，這些公司傳統上很難與大型公司競爭人才，因為他們可以提供的物質和報酬有限。」





「這不是科技人才市場在萎縮，而只是一個調整期，那個曾在全盛時期對科技人才可以不加思考地瘋狂聘請的年代，終將要結束。」





*部份姓名為化名

