【更換女王頭像】5 元鈔票新設計 將不用查理斯國王肖像

儲備銀行RBA今日發布聲明宣布，決定發行新版 5 元鈔票，新設計將會 紀念第一澳洲人的文化與歷史」。





聲明表示：「這涉及將取代伊利沙伯二世女王陛下的肖像。」





「（新版）5元紙幣的另一面將繼續印有澳洲國會大樓。」





儲銀表示，新設計將諮詢第一澳洲人，原住民的意見。





聲明又表示，新版 5 元鈔票的設計及印刷，需要幾年時間。現時流通的5元鈔票會繼續發行，同時在新版鈔票發行後，會繼續使用。



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聯邦在野兩黨領袖達頓（Peter Dutton）接受雪梨 2GB 訪問時，表示不同意儲銀的決定。





達頓說，毫無疑問，這決定是政府指示，是「對社會體制的又一次攻擊。」





自由黨參議員史密夫（Dean Smith）屬於堅定支持君主立憲制的保守派。他質疑，新版鈔票未有包含澳洲歷史所有元素。





財長查默斯（Jim Chalmers）表示，聯邦政府被諮詢，最終由儲銀行長決定。





他說對決定表示歡迎，確保新版 5 元鈔票確認及慶祝澳洲原住民的文化、歷史和遺產。





查默斯並認為決定取得正確的平衡。





女王伊利沙伯肖像照首次出現在面值 5 元塑膠紙幣上，是1992年7月，當女王慶祝登基 40 周年。





去年女王駕崩後，儲銀開始檢討 5 元紙幣的設計，而皇家澳洲鑄幣廠已宣布，今年起停止發行女王頭像硬幣。





去年11月助理財長利治（Andrew Leigh）證實 ，國王查理斯三世肖像，會出現在硬幣上，而硬幣是由皇家造幣廠發行，而非儲銀。





他說，據他所知，女王肖像出現在 5 元鈔票上，是因為她個人地位，多於她的君主身份。





利治當時透露，政府正就 5 元鈔票上女王肖像的設計，進行內部討論。他並說，國王查理斯三世肖像不會自動過渡。

