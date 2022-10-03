澳洲大蕭條便士硬幣拍賣 近6萬元成交

這枚 1930 年的便士昨晚在全澳網上拍賣會，以 59 , 415元的成交，買家來自西澳，他表示，打算將這枚硬幣傳給他的孫子孫女。





拍賣競投星期五開始，起價是14,000元，到昨日星期日早上已經上升到34,000元。





而澳洲的便士硬幣，一般售價大約15,000元到20,000元。





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昨晚成交的便士硬幣，保存狀況良好，上有國王喬治五世（King George V）即已故英女王伊利沙白二世（Queen Elizabeth II）的父親，國王王冠有部份鑽石以及六顆珍珠，被認為是澳洲其中最罕有的硬幣，當年大約有1,500枚流通。





勞埃德拍賣公司（Lloyds Auctions）指出，便士硬幣，是澳洲錢幣10進制前，面額價值最低的硬幣，並形容昨晚成交的一便士硬幣是「錢幣巨星」，只會升值。





1929 年，大蕭條開始時，通貨緊縮和澳洲經濟萎縮，對貨幣的需求下降，政府沒有下令鑄造任何便士。





不過有3,000枚硬幣意外鑄造，大約半數流入市面。但相信大部份已損毀或棄置，未知現存有多少枚。





據報，2019 年，一枚 1930 年澳洲便士的樣張，以 115 萬元成交。





據澳洲皇家鑄幣廠（Royal Australian Mint）指出，硬幣樣張是「使用特殊模具精心鑄造的硬幣，在鏡面般上帶有磨砂圖像」。





而自英女王伊利沙白二世駕崩以來，多款有英女王頭像的澳洲硬幣，價值飆升。





一枚 2012 年 2元的紅罌粟硬幣，僅發行了 500,000 枚，現在售價超過 300元。另一枚帶有紫色條紋的 2元紀念女王加冕 60 周年紀念幣（2013 年發行了 100 萬枚），售價高達 180 元。

