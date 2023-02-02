【佩爾樞機舉殯】示威者更改路線後獲准繼續集會

要點： 示威者早前在主教座堂圍欄掛上數千條絲帶以紀念性虐待受害者，目前已被拆除。

示威組織者同意修改遊行路線後，警方批准集會繼續舉行。

佩爾樞機上月在羅馬離世，享年 81 歲。

本文內容涉及兒童虐待指控。





大量信眾前往雪梨聖母主教座堂出席已故樞機主教佩爾 (George Pell) 的安所彌撒，現場有大批警員戒備。





佩爾為前墨爾本及雪梨兩個天主教總教區的總主教，亦是澳洲天主教會中最高層的神職人員，曾在梵蒂岡擔任聖座經濟秘書處處長。





他在上月 因髖關節置換手術引發併發症離世 ，享年 81 歲。其安所彌撒於星期四 (2 月 2 日) 上午 11 時舉行，遺體將在之後的一個私人禮儀中落葬於聖母主教座堂的地下室。



示威者在主教座堂相隔一條馬路的 Hyde Park 集會。新州警方派出防暴隊在場戒備，確保信眾及示威者之間保持一個安全緩衝區。





前澳洲總理何華德 (John Howard)、艾保德 (Tony Abbott) 以及聯邦反對黨領袖達頓 (Peter Dutton) 將會出席安所彌撒，但新州州長佩洛德 (Dominic Perrottet) 及反對黨領袖柯民思 (Chris Minns) 以及總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 均不會出席。



Clergy sexual abuse survivor Paul Auchettl ties ribbons in support of other abuse survivors onto the fence of St Mary’s Cathedral ahead of Cardinal George Pell’s funeral. Source: AAP / Bianca De Marchi 示威者早前在主教座堂圍欄掛上數千條絲帶以紀念性虐待受害者，目前已被拆除。



示威集會獲准繼續舉行

發起示威的「彩虹權益社區行動」(Community Action for Rainbow Rights) 在星期三 (1 日) 傍晚最終妥協，獲警方批准繼續舉行原定的示威集會。





示威者同意不會在主教座堂旁邊的 College Street 路段遊行，而警方亦批准他們在一條馬路之隔的 Hyde Park 集會。



Cardinal George Pell, Australia's highest-ranked Catholic, will be laid to rest after a funeral service on Thursday. Source: AAP / Giovanni Portelli / AP 約在上午 9 時，數名信眾試圖拆除多條主教座堂方面容許掛上的彩色絲帶，導致場面一度緊張。





一名示威者 Loud Fence 說：「原意是一個和解修補的舉動，變成了一個破壞之舉。」



更多內容 天主教樞機主教佩爾離世 享年81歲

特意由新西蘭前往雪梨參與儀式的信徒 Theresa Guzzo 向澳聯社表示，她反對示威者在葬禮場地附近出現，又認為佩爾樞機成為了對教會懷有敵意人士的「代罪羔羊」。





她說：「對我來說，無論你的信仰是甚麼，在這場我們向他告別的葬禮上舉行示威集會實在不合適。」





她表示，自己本來「強烈」深信針對佩爾樞機的兒童虐待指控，但當最高法院還他一個清白及她自己看過有關的證據後就不再相信。



The casket of Cardinal George Pell was carried into St Mary's Cathedral in Sydney on Wednesday morning. Pell's body will lie in state before being buried at a private ceremony. Source: AAP / Dean Lewins 另一名受訪時要求匿名的信徒則表示，明白示威者的心情，但呼籲雙方互相尊重。她說：「尊重必須是雙向的。」





「如果他人正在哀悼 (亡者)，你需要尊重其他人可能正經歷的深刻痛苦及悲傷。」





「在馬路的另一邊，亦可能存在另類的痛苦與悲傷，這是一條艱難的前路。」





佩爾樞機在包括同性婚姻及墮胎權利等議題上的保守立場，一直令他備受批評。同時，他亦一直面對人民兒童性虐待事件的指控。





佩爾樞機在 1941 年 6 月於維州內陸城鎮巴拉瑞特 (Ballarat) 出生，父親曾在第二次世界大戰期間於國防軍服役。





他在 1966 年晉鐸成為神父，其後於 1987 年晉牧並曾擔任墨爾本及雪梨天主教總教區的總主教，於 2003 年獲時任教宗若望保祿二世擢升為樞機。



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他自 2014 年起擔任梵蒂岡聖座經濟秘書處處長，直至 2017 年返回澳洲，接受涉嫌觸犯兒童性侵罪行的審訊。





他涉嫌在 1996 年擔任墨爾本總主教期間，在聖巴德利爵主教座堂 (St Patrick's Cathedral) 的祭衣房 猥褻侵犯兩名青少年聖詠團成員 ，於 2018 年被法院裁定罪名成立，及後被判監六年。





他一直堅稱無辜，並在 2020 年被澳洲最高法院 一致裁定撤銷定罪 。



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如欲尋求關於性虐待的資訊及支援，可聯絡 Bravehearts 1800 272 831 或 Blue Knot 1300 657 380。







