【佩爾樞機舉殯】示威者更改路線後獲准繼續集會

已故天主教樞機主教佩爾 (George Pell) 的安所彌撒星期四 (2 月 2 日) 早上於雪梨聖母主教座堂舉行，警方在場戒備，以防示威者與信眾爆發衝突。

CARDINAL GEORGE PELL MASS SYDNEY

Crowds line up outside St Mary’s Cathedral ahead of Cardinal George Pell's funeral service in Sydney, on Thursday, 2 February 2023. Source: AAP / DEAN LEWINS

要點：
  • 示威者早前在主教座堂圍欄掛上數千條絲帶以紀念性虐待受害者，目前已被拆除。
  • 示威組織者同意修改遊行路線後，警方批准集會繼續舉行。
  • 佩爾樞機上月在羅馬離世，享年 81 歲。
本文內容涉及兒童虐待指控。

大量信眾前往雪梨聖母主教座堂出席已故樞機主教佩爾 (George Pell) 的安所彌撒，現場有大批警員戒備。

佩爾為前墨爾本及雪梨兩個天主教總教區的總主教，亦是澳洲天主教會中最高層的神職人員，曾在梵蒂岡擔任聖座經濟秘書處處長。

他在上月
因髖關節置換手術引發併發症離世
，享年 81 歲。其安所彌撒於星期四 (2 月 2 日) 上午 11 時舉行，遺體將在之後的一個私人禮儀中落葬於聖母主教座堂的地下室。
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示威者在主教座堂相隔一條馬路的 Hyde Park 集會。新州警方派出防暴隊在場戒備，確保信眾及示威者之間保持一個安全緩衝區。

前澳洲總理何華德 (John Howard)、艾保德 (Tony Abbott) 以及聯邦反對黨領袖達頓 (Peter Dutton) 將會出席安所彌撒，但新州州長佩洛德 (Dominic Perrottet) 及反對黨領袖柯民思 (Chris Minns) 以及總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 均不會出席。
A man tying ribbons to a fence
Clergy sexual abuse survivor Paul Auchettl ties ribbons in support of other abuse survivors onto the fence of St Mary’s Cathedral ahead of Cardinal George Pell’s funeral. Source: AAP / Bianca De Marchi
示威者早前在主教座堂圍欄掛上數千條絲帶以紀念性虐待受害者，目前已被拆除。

示威集會獲准繼續舉行

發起示威的「彩虹權益社區行動」(Community Action for Rainbow Rights) 在星期三 (1 日) 傍晚最終妥協，獲警方批准繼續舉行原定的示威集會。

示威者同意不會在主教座堂旁邊的 College Street 路段遊行，而警方亦批准他們在一條馬路之隔的 Hyde Park 集會。
Group of people crowded around a coffin
Cardinal George Pell, Australia's highest-ranked Catholic, will be laid to rest after a funeral service on Thursday. Source: AAP / Giovanni Portelli / AP
約在上午 9 時，數名信眾試圖拆除多條主教座堂方面容許掛上的彩色絲帶，導致場面一度緊張。

一名示威者 Loud Fence 說：「原意是一個和解修補的舉動，變成了一個破壞之舉。」
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天主教樞機主教佩爾離世 享年81歲

特意由新西蘭前往雪梨參與儀式的信徒 Theresa Guzzo 向澳聯社表示，她反對示威者在葬禮場地附近出現，又認為佩爾樞機成為了對教會懷有敵意人士的「代罪羔羊」。

她說：「對我來說，無論你的信仰是甚麼，在這場我們向他告別的葬禮上舉行示威集會實在不合適。」

她表示，自己本來「強烈」深信針對佩爾樞機的兒童虐待指控，但當最高法院還他一個清白及她自己看過有關的證據後就不再相信。
A coffin being carried into a church
The casket of Cardinal George Pell was carried into St Mary's Cathedral in Sydney on Wednesday morning. Pell's body will lie in state before being buried at a private ceremony. Source: AAP / Dean Lewins
另一名受訪時要求匿名的信徒則表示，明白示威者的心情，但呼籲雙方互相尊重。她說：「尊重必須是雙向的。」

「如果他人正在哀悼 (亡者)，你需要尊重其他人可能正經歷的深刻痛苦及悲傷。」

「在馬路的另一邊，亦可能存在另類的痛苦與悲傷，這是一條艱難的前路。」

佩爾樞機在包括同性婚姻及墮胎權利等議題上的保守立場，一直令他備受批評。同時，他亦一直面對人民兒童性虐待事件的指控。

佩爾樞機在 1941 年 6 月於維州內陸城鎮巴拉瑞特 (Ballarat) 出生，父親曾在第二次世界大戰期間於國防軍服役。

他在 1966 年晉鐸成為神父，其後於 1987 年晉牧並曾擔任墨爾本及雪梨天主教總教區的總主教，於 2003 年獲時任教宗若望保祿二世擢升為樞機。
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George Pell wins his appeal in High Court against child sex offence image

【我是清白的】天主教佩爾樞機主教上訴得直獲釋

SBS Chinese

08/04/202005:30
他自 2014 年起擔任梵蒂岡聖座經濟秘書處處長，直至 2017 年返回澳洲，接受涉嫌觸犯兒童性侵罪行的審訊。

他涉嫌在 1996 年擔任墨爾本總主教期間，在聖巴德利爵主教座堂 (St Patrick's Cathedral) 的祭衣房
猥褻侵犯兩名青少年聖詠團成員
，於 2018 年被法院裁定罪名成立，及後被判監六年。

他一直堅稱無辜，並在 2020 年被澳洲最高法院
一致裁定撤銷定罪

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Published 2 February 2023 at 11:44am
By Winmas Yu
Source: AAP
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