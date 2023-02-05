【間諜氣球】專家指澳洲應關注中國稱霸印太地區野心

這個懷疑是中國間諜氣球飛越北美的敏感軍事基地後，美國軍方在當地東岸星期六下午，在大西洋上空以導彈將它擊落。





澳洲戰略政策研究所高級研究員詹寧斯（Peter Jennings)表示，這是美國對中國收集情報工作的一次重大痛擊。



中國進行的間諜活動被美國當場捕獲，中國當然會作出否認，並表示不滿，但這就是他們所冒的風險。 澳洲戰略政策研究所高級研究員詹寧斯

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他又說：「令人驚訝的是，中國多麼厚顏無恥地把氣球送到美國上空，以期收集情報，但卻希望可以逃脫。中國最終被發現，今次也是美國的勝利。」





詹寧斯指，這次事件提醒大家要注意中國的野心。





「現在中國不像過去數年那樣對澳洲無禮。但在背後，中國想要主導印太地區的長遠軍事野心是沒有改變， 而且也不會改變。所以，澳洲絕對有理由擔心。如果美國關注中國的野心，那麼，澳洲亦肯定需要關注。」





美國前國土安全部助理部長凱耶姆 （Juliette Kayemm）接受美國有線電視新聞網訪問時說，美國可能不會將事件鬧大，而會尋求緩和中美的緊張局勢。





凱耶姆說： 「今次是中方一種咄咄逼人的姿態，暫時仍未完全清楚事態，但可以說，當局正試圖緩和局勢，因為美中關係將有很多困難的時刻，美國有責任確保這些時刻不會發生在美國的領土上。」





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