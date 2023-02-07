土耳其 7.8 級大地震 土敘兩國死亡人數逾 3,700

約九小時後，另一次強度為 7.5 級的地震再度襲擊，令一些本已搖搖欲墜的樓房都支持不住而塌了下來。





土耳其災情最為嚴重，至今有 2,300 多人死亡，敘利亞則最少 1,444 人。





土耳其總統埃爾多安宣布，全國哀悼七天，直至本周日為止。期間全國和駐外機構下半旗致哀。



救援人員在土耳其南部 Sanliurfa 瓦礫中救出了一名年輕女子。 Source: AAP 由於當地正值嚴冬，凌晨溫度接近攝氏 0 度，加上通訊設備不足和部份受損，阻礙搜救工作。





很多被困在瓦礫中生還的不斷呼叫，希望能夠及時獲救。





有些人在現場生火，為自己和被救者取暖。





土耳其這次地震的災難程度，或能和 1999 年那次在 Kocaeli 省 Izmit 發生的媲美，該次地震釀成起碼 1.7 萬人死亡，50 萬人無家可歸。





土耳其副總統奧克塔伊更認為今次是百年一遇的災難。





不少外國政府都致以慰問，也有很多政府正派特別救援隊伍前去災區幫忙搜救。

