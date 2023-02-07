土耳其 7.8 級大地震 土敘兩國死亡人數逾 3,700

Powerful Quake Rocks In Turkey - Hatay

土耳其南部 Hatay 的 Iskenderun 市，很多建築受地震影響倒塌。 Source: AAP / Depo Photos/ABACA/PA/Alamy

下載 SBS Radio 應用程式

其他收聽方法

土耳其南部城市加濟安泰普附近，當地時間周一凌晨 4 時許發生 7.8 級強烈地震，當地和鄰國敘利亞西北部造成嚴重破懷，死亡人數增至超過 3,700人。預料死亡人數會不斷上升。

約九小時後，另一次強度為 7.5 級的地震再度襲擊，令一些本已搖搖欲墜的樓房都支持不住而塌了下來。

土耳其災情最為嚴重，至今有 2,300 多人死亡，敘利亞則最少 1,444 人。

土耳其總統埃爾多安宣布，全國哀悼七天，直至本周日為止。期間全國和駐外機構下半旗致哀。
Rescue workers and medics carry a young woman they have rescued from the debris of a collapsed building in Sanliurfa, southern Turkey
救援人員在土耳其南部 Sanliurfa 瓦礫中救出了一名年輕女子。 Source: AAP
由於當地正值嚴冬，凌晨溫度接近攝氏 0 度，加上通訊設備不足和部份受損，阻礙搜救工作。

很多被困在瓦礫中生還的不斷呼叫，希望能夠及時獲救。

有些人在現場生火，為自己和被救者取暖。

土耳其這次地震的災難程度，或能和 1999 年那次在 Kocaeli 省 Izmit 發生的媲美，該次地震釀成起碼 1.7 萬人死亡，50 萬人無家可歸。

土耳其副總統奧克塔伊更認為今次是百年一遇的災難。

不少外國政府都致以慰問，也有很多政府正派特別救援隊伍前去災區幫忙搜救。
更多內容

SBS 中文新聞 （2月7日）

今日大事(2月7日)

印尼 7.6 級地震 達爾文居民亦感震盪

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。
按此進一步了解 SBS 中文。

分享

Latest podcast episodes

SBS Chinese News

SBS 中文新聞 （2月7日）

OpenAI - Dall.E 2

「生成式人工智能」如何影響我們生活？

Australia Giant Toad

昆士蘭發現巨型「癩蛤蟆」？

President Joe Biden and Vice President Kamala Harris stand on stage at the Democratic National Committee winter meeting, Feb. 3, 2023, in Philadelphia.

美國比中國在亞洲更有影響力？