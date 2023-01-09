印尼 7.6 級地震 達爾文居民亦感震盪

地震發生在當地凌晨12時許。據美國地質勘探局表示，該次地震強度為7.6級，震源深度為95公里。





不過，印尼當局就指地震強度為7.9級，震央位於馬魯古省塔寧巴爾群島西北148公里處海域，震源深度為131公里。印尼當局並且對馬魯古省及周邊地區發出海嘯預警。





而在距離當地數百公里外的北領地首府達爾文和大部分位於澳洲北部地區的居民都報告感到震動。澳洲地理科學會（Geosciences Australia）一共收到有超過2600 名在澳洲北部地區的人士報告感到地震。而一些居民更表示，他們的房屋有「劇烈」搖晃， 一些狗隻亦不斷狂吠。





從阿納姆地（Arnhem）東北部的 Nhulunbuy 一直到北領地中部的 Tenant Creek 都有震感，高級地震學家佩伊奇（Tanja Pejic ）表示，該次地震「十分明顯」。





她對澳聯社（AAP）表示：『我們很有可能會看到五級或更大的餘震，但我懷疑餘震不會像 7.6 級地震那樣廣泛被感受到。』





佩伊奇說，任何人遇上地震都應該趴在地上，用手護住頭部，並應該爬到桌子下等；遮蔽物或到庇護處避難，直到震動停止。





緊急事務管理部長瓦特 (Murray Watt) 對澳洲廣播公司（ABC）表示，他沒有收到任何在達爾文或北領地其他地方受損的報告。





澳洲聯合海嘯預警中心評估稱，澳洲大陸、島嶼或其他領土並沒有海嘯威脅。





一名達爾文居民韋德爾（Tracey Wedel）則表示，擔心她的房屋會因為「劇烈」搖晃而倒塌。





韋德爾對澳聯社表示：『所有東西都在砰砰作響，門亦在搖晃，我以為房屋要倒塌了。』





她又表示：『這確實是我所感受到的最強烈的（地震）。街上的狗在狂吠，持續了大約兩分半鐘。』





赫瑟林頓 (Amy Hetherington) 於十年前搬到達爾文，她說這是她在達爾文感受到最大的一次地震。





赫瑟林頓對澳聯社表示：『我們在一棟兩層高的房子裡，你能感覺到這個地方在搖晃。』





她又說：『我和丈夫起來看著架上的東西和照片，擔心它們會掉下來。但真的很幸運。』





而前奧運選手亦是前參議員佩里斯（Nova Peris ）亦形容這次是一次「怪異」的經歷。





佩里斯在推特上帖文說：『整個房子瘋狂地搖晃，牆上的畫都掉了下來！』





北領地首席部長菲爾斯（Natasha Fyles）警告北領地居民要做好應對餘震的準備。





菲爾斯在社交媒體上說：『相信今早我們中間一些人在經歷這次驚嚇後需要至少喝一杯（或四杯）咖啡才能（舒緩）。』





馬魯古省首府安汶市附近在2019年9月也曾經發生6.5級地震，當時造成至少31人死亡、179人受傷。



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