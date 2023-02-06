今日大事(2月7日)

新西蘭新總理訪澳以示重視兩國發展

新西蘭新任總理希健斯（Chris Hipkins）自上月底上任以來首次訪問澳洲。





希健斯今天將在坎培拉與澳洲總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）會面，預計地區安全將成為討論今次會面重點。





希健斯擔任總理不久便到訪澳洲，反映他將澳新關係放在首位。



前總理艾保德加入否認氣候變化的智庫組織

這個位於倫敦的反主流智庫組織，在2009 年由前英國財相勞森的女兒奈潔拉（Nigella Lawson）創立，被澳洲氣候委員會標籤為「否認氣候變化組織」。





艾保德加入該基金會是因為他認為智庫並沒有被他所稱的「集體思維」所阻礙，並稱讚該會在氣候討論中，注入了他所說的現實主義色彩。





基金會主席布斯（Jerome Booth）表示，艾保德將為董事會帶來全球視野及政策洞察力。





為基金會提供建議的澳洲人、亦包括退休氣象學家基寧蒙斯（William Kininmonth）和塔斯馬尼亞大學海洋與南極研究所名譽教授帕特里奇（Garth Paltridge）。



索普退黨後綠黨表態支持推動「原住民之聲入憲」

「我們認為投反對票，不會讓澳洲更接近真相及達成和約。在公投中投贊成票，以獲得強大的原住民聲音，將是邁向原住民公義的一步。」





選擇退黨的索普則表示，她現在會將工作重點，專注於幫澳洲原住民表示意見，並希望能代表「一個強大的、屬於基層的、充滿堅定和忠誠戰士」，推動「黑人自主運動」。





索普說：「現在的重點是，發展及擴大澳洲建國以來，從未有過的黑人自主運動。目前沒有人願意支持這項運動，因此，我將會替他們發聲。」



北領地首長批評前聯邦政府一直拒就禁酒令立法

而愛麗斯泉的酗酒問題所引發的暴力和盜竊事件，多年一直備受關注，菲爾斯又指，目前由領地推動一項社區自願加入的禁酒令政策，有部份社區選擇加入，但仍有社區在商討仍然拒絶為禁酒令立法。



分析師預測儲銀將再加息

與此同時，澳洲的通脹在2022年12月份季度再次飆升。財長查默斯（Jim Chalmers）表示，當局必須對今年澳洲面臨政治和經濟挑戰抱持現實態度，但他對澳洲的經濟前景仍然感到樂觀。



澳中商貿部長舉行視像會議討論制裁問題

隨著聯邦政府推動恢復澳中之間的正常貿易關係，澳洲貿易部長費雷爾（Don Farrell）和中國商務部長王文濤舉行了視像會議。





近年來，中國為報復前聯邦政府要求調查新冠病毒起源，繼而對澳洲實施總值200億元的貿易制裁。費雷爾表示，這些制裁應該取消，以減低對兩國關係的傷害。





「兩國貿易過去的進展並不順利，我們認為制裁對兩國都不利。相信今天的討論，可以為恢復暢通無阻的貿易提供一個渠道。」





費雷爾與王文濤今次舉行完視像會議後，預計下一次將有機會面對面的會晤。



美中就擊落高空氣球一事各執一詞

就美軍擊落中國高空氣球一事，美國白宮國家安全委員會發言人柯比，駁斥中方指美方違反國際法，強調美國在總統拜登授權及命令下，按國際法行事，捍衛美國國土及主權領空。









在北京，外交部發言人毛寧回應事件對中美關係影響時表示，中方始終按照國家主席習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，看待和發展中美關係。









毛寧重申，這次中國民用無人飛艇誤入美國領空，完全是意外偶發事件，但考驗的是美方對穩定和改善中美關係的誠意以及處理危機的方式。美方應避免誤解誤判，破壞互信。







土耳其及敘利亞分別發生地震致逾二千人死亡

土耳其南部及敘利亞西北部先後發生7.7級及7.8級強烈地震，造成超過2,600人死亡，第二次的7.8級地震，黎巴嫩、塞浦路斯、埃及和希臘也有震感。





兩次地震的重災區均有大量房屋倒冧，不少民眾被埋。敘利亞當局表示，地震造成960多人死亡，超過1千人受傷土耳其有1,600幾人喪生，超過1萬1千人受傷。





土耳其總統埃爾多安（Reccep Tayyip Erdogan）宣布，全國哀悼7日，政府和駐外機構亦下半旗致哀。副總統奧克泰（Fuat Oktay）表示，搜救人員正盡力營救被困瓦礫的平民。





「共有2786名搜救人員在災區值班，而且人數每秒都在增加。由於天氣惡劣、外省的隊伍需要一些時間才能到達，但他們都會趕抵現場。」





有一名敘利亞災民表示，家人仍被困在廢墟下，但沒有當局人員來幫助，居民自清晨開始需要徒手挖掘。





多個國家已經對兩次地震提出協助，在德國柏林，數百名土耳其社區成員為災民送贈保暖衣物和衛生用品。 在文化上與土耳其關係密切的烏茲別克斯坦，則派出了 100 名救援人員和車輛救災。 希臘亦派出了救災小組。 西班牙和羅馬尼亞都派出了配備救援犬的消防隊。美國也表示會提供任何所需協助，英國就派出搜救專家團隊，到土耳其支援。



古特雷斯狠批反對可持續發展企業

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）在聯合國發言時，將矛頭對準反對可持續發展的企業。 他呼籲參考 1941 年導致國際貨幣基金組織和世界銀行的會議， 建立一個新的布列敦森林（Bretton Woods）制度。





「我要向一些以千方百計擴大生產量以賺取巨額利潤的化石燃料生產商及其推動者、傳達一個特別的信息。 如果他們的業務未能在 2025 年和 2030 年，達到預設的目標，向淨零排放的水平進發，就不應該開展業務。 」





談到烏克蘭戰爭，古特雷斯表示擔心俄烏戰爭，不知不覺發展成更廣泛戰爭的代名詞。



北韓現糧食安全危機若國際關注

北韓的糧食安全危機再次引起關注。 北韓已安排召開一次重要的政治會議，討論改善其當地的農業發展。





「朝鮮官方通訊社」稱這是一項緊急任務。





南韓政府表示，去年北韓的糧食產量下降了 4%。 聯合國對北韓糧食平衡的估計顯示，該國的糧食供應可能無法滿足人民的基本需求。



體育消息

澳洲職業足球聯賽A-League，墨爾本勝利隊簽下經驗豐富的法國後衛達席爾瓦（Damien Da Silva）、在2023/24賽季結束前效力勝利隊，達席爾瓦最早將在星期日對戰紐卡素的賽事上陣。





34 歲的達席爾瓦從法甲加盟勝利隊，在法國頂級聯賽出場 243 場，曾效力過里昂（ Lyon）、雷恩（Rennes）和卡昂（Caen）等球隊。









