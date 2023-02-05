【墨市東南區地標】維州明月居士林佛寺大火焚毀

事發昨晚星期日（2月5日）晚上8點過後，在墨爾本東南區Springvale South的「維州明月居士林」著火。





維州消防處（Fire Rescue Victoria）發聲明表示，消防員奉召到Springvale Road一處宗教敬奉場所，發現一座大型多層建築著火。



22架消防車以及超過80名消防員到場撲救，寺廟所在的Springvale Road要封路。





據現場拍到的片段估計，當時火焰高達150米。





附近有居民看到火警哭起來。





「維州明月居士林」寺廟，是墨爾本東南區著名地標，有成千上萬的善信定期參拜。





目前未知起火時，寺廟內是否有人。





有居民表示，當時聽到有人大叫，於是走出屋外，看到寺廟發生大火。





在寺廟兩旁的多棟複式洋房幸好未有波及，但居民都要疏散。





由於昨日是新十五元宵節，有居民估計寺廟會放炮仗，燃點香燭，可能意外引發火警。





有居民也表示，寺廟是社區捐款花5年時間，在2014年建成，現在他們的錢及辛勞工作，付諸一炬，是毀滅性的。



消防當局表示，大火在10點35分受控，暫時無法確認火災發生時寺廟內是否有人。





現場消防員表示，因為當時建築物不穩定，未能全面檢查。





預計有關調查人員及專家，今早會到場視察檢查，並調查起火原因。



另外，在台灣，佛光山開山宗師星雲大師離世，終年96歲。





據報星雲大師患有腎病，昨日下午要由醫護人員提前洗腎，情況一度好轉，但晚間傳出離世消息。





星雲大師1927年於中國江蘇省江都縣（今揚州市）出生，俗名李國深，童年即出家，一九六七年於高雄開創佛光山，於全球創建三百餘所寺院，包括澳洲南天寺。

