【墨市東南區地標】維州明月居士林佛寺大火焚毀

墨爾本東南區著名地標，「維州明月居士林」寺廟昨晚發生大火，主建築大雄寶殿嚴重焚毀，預計有關調查人員與專家今早會到場視察，調查起火原因。另外，在台灣的佛光山開山宗師星雲大師，昨日下午離世，終年96歲。

墨爾本東南區「維州明月居士林」寺廟發生大火。

墨爾本東南區「維州明月居士林」寺廟發生大火。 Credit: Fire Rescue Victoria

事發昨晚星期日（2月5日）晚上8點過後，在墨爾本東南區Springvale South的「維州明月居士林」著火。

維州消防處（Fire Rescue Victoria）發聲明表示，消防員奉召到Springvale Road一處宗教敬奉場所，發現一座大型多層建築著火。
22架消防車以及超過80名消防員到場撲救，寺廟所在的Springvale Road要封路。

據現場拍到的片段估計，當時火焰高達150米。

附近有居民看到火警哭起來。

「維州明月居士林」寺廟，是墨爾本東南區著名地標，有成千上萬的善信定期參拜。

目前未知起火時，寺廟內是否有人。

有居民表示，當時聽到有人大叫，於是走出屋外，看到寺廟發生大火。

在寺廟兩旁的多棟複式洋房幸好未有波及，但居民都要疏散。

由於昨日是新十五元宵節，有居民估計寺廟會放炮仗，燃點香燭，可能意外引發火警。

有居民也表示，寺廟是社區捐款花5年時間，在2014年建成，現在他們的錢及辛勞工作，付諸一炬，是毀滅性的。
消防當局表示，大火在10點35分受控，暫時無法確認火災發生時寺廟內是否有人。

現場消防員表示，因為當時建築物不穩定，未能全面檢查。

預計有關調查人員及專家，今早會到場視察檢查，並調查起火原因。
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另外，在台灣，佛光山開山宗師星雲大師離世，終年96歲。

據報星雲大師患有腎病，昨日下午要由醫護人員提前洗腎，情況一度好轉，但晚間傳出離世消息。

星雲大師1927年於中國江蘇省江都縣（今揚州市）出生，俗名李國深，童年即出家，一九六七年於高雄開創佛光山，於全球創建三百餘所寺院，包括澳洲南天寺。
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Published 6 February 2023 at 5:17am, updated 6 February 2023 at 5:26am
By Wyee Yeung
Source: SBS