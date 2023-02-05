【底價5蚊起】雪梨機場逾三千失物網上拍賣

要點 逾3千件失物在網上拍賣。

雪梨機場失物拍賣因疫情暫停兩年，今年恢復。

今年拍賣收益將捐予雪梨機場附近的婦女庇護中心Bayside Women's Shelter。

因疫情暫停兩年的雪梨機場失物拍賣（Sydney Airport Lost Property Auction），今年恢復，今次拍賣超過3,000件在機場無人認領的物品，包括超過120部手提電腦、20幾部手提電話及平板電腦、數十部耳機、16部相機、還有太陽眼鏡、手袋、首飾、酒、香水、氣炸鍋等，底價5元開始。





雪梨機場今日在聲明中表示，機場有專門團隊，盡量將失物歸還原主。





聲明說，去年已有 4,000 多件物品成功歸還乘客，其餘無人認領的物品將會拍賣，令物品可再用，收益將捐贈予本地慈善機構。



機場行政總裁卡爾伯特（Geoff Culbert）形容，拍賣提供「寶庫」商品可供挑選。





他說：「我們甚至還有一些相當獨特的失物，比如樹籬修剪機、圓鋸和太陽椅，儘管我們還摸不著頭腦，研究這些東西是怎麼送到機場。」





「對於音樂愛好者來說，有一把古典小提琴，對於那些只喜歡聽音樂的人來說，有十幾個藍牙喇叭以及一個電唱機和Abbey Road 50 周年紀念版的黑膠唱片。」





拍賣到 2 月 12 日星期日結束。





雪梨機場表示，自 2013 年以來，其失物拍賣已為慈善機構籌得共超過 140 萬美元。



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今年的收益將捐給雪梨東南區的婦女庇護中心 Bayside Women's Shelter。





該庇護中心的總經理副福娜（Sallianne Faulkner） 表示，這筆資金將用於創建一個新的社企中心，以幫助打破家庭暴力的惡性循環。





她說： 「雪梨機場的持續支持，將使我們能夠開設一個社區中心，內有咖啡館，這將為婦女提供技能發展、培訓和有償工作，幫助她們為未來做好準備。」

