維州議會或廢除一項過百年「傳統」 落選議員促工黨履行承諾

隨著維州議會在2023年復會，無論議員們的宗教信仰如何，他們將在會議再次站立誦唸主禱文。但是，這一悠久的傳統可能快要被取消。





安德魯斯（Daniel Andrews）政府作出選舉承諾，將在本年開始，以其他方式取代朗誦主禱文。





有關承諾是在少數黨「Reason Party」領袖帕滕（Fiona Patten）於2021年提出一項動議後達成，該動議提出以靜默反思的時刻，取代上議院開會前誦唸主禱文。動議得到一些宗教人士支持。





帕滕是一名無神論者，她失去上議院的席位。但她仍發起請願，鼓勵民眾寫信給州長安德魯斯和維州律政廳長賽姆斯（Jaclyn Symes）兌現他們的承諾。





逾20名地方議員在上周去信維州平等機會和人權委員會（Victorian Equal Opportunity and Human Rights Commission），呼籲安德魯斯和其他廳長制訂規則，防止市議會會議開始前舉行單一信仰的祈禱。





帕滕正在與大麻合法化黨（Legalise Cannabis Party）新當選的上議院議員合作。帕滕指，中立議員尚未開始與政府就替代模式，或實施時間表進行談判。



帕滕向澳聯社（AAP）表示，她估計現在有了請願書和（議員的）信件，將啟動有關對話。





自1918年以來，維州議會兩院在每個開會日都以主禱文開始。但近年來，主禱文與承認原住民土地的字句一起被朗誦。





1995年，首都領地（ACT）下議院邀請議員祈禱或反思，取代誦唸主禱文。





帕滕指出，維州有超過148種宗教，「在議會靜默片刻，實際上對場景非常有幫助」。





2021年人口普查表明，澳洲的宗教信仰正變得更加多元化，10%的澳洲人信奉基督教以外的信仰，高於2016年的8.2%。





沒有宗教信仰的澳洲人 (38.9%) ，差不多與那些自認為是基督徒的人 (43.9%) 一樣多，而沒有宗教信仰的維州人比例 (39.3%) 高於全國平均水平。



維州綠黨副領袖Ellen Sandall表示，令人震驚的是，主禱文仍然是兩院每天的固定內容。她將在周二（2月7日）下議院復會時提出動議，要求放棄主禱文。





她指，議會應該反映整個維州社區的多樣性，而不僅僅是某一特定信仰。





安德魯斯表示，議會委員會可能是考慮替代方案的途徑。





他周日向記者表示，「有議會委員會可以做這項重要的工作」，「並確保誦唸禱文的改變，將更能反映我們維州社區有許多不同信仰，而不僅僅是信奉基督教。」





SBS新聞已聯絡維州反對黨要求回應。



