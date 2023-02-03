澳洲安全情報組織「定義」惹火 被指鼓勵極端主義

要點： 有穆斯林組織呼籲 ASIO 廢除其恐怖主義指引內的「宗教信仰」定義。

目前，情報機關將一般將恐怖組織定義為以「意識形態」或「宗教信仰」推動。

國會正逐一審查已被取締的恐怖組織名單。

主要穆斯林組織澳洲穆斯林倡導網絡 （AMAN)）指出，澳洲安全情報組織（ASIO）對極端恐怖組織如自稱的伊斯蘭國（IS）或阿爾蓋達（al-Qaeda）等定義為「以宗教信仰推動」，其實正正助長了伊斯蘭的極端分子和種族主義者。





組織又指責，情報機關對年輕的右翼極端分子所採取的態度，較比穆斯林同類份子溫和。組織稱穆斯林極端分子更常被當作為成人接受審判，而非被判入教導所。





針對澳洲右翼極端主義日漸增加的威脅，ASIO 在 2021 年初更新了其對極端主義組織的定義 — 將之歸類為以「意識形態」或「宗教信仰」推動。



Fighters of the self-proclaimed Islamic State in Raqqa, Syria, in 2015. A peak muslim advocacy body that ASIO is encouraging both Islamist extremists and racists by saying groups such as the self-proclaimed Islamic State group (IS) and al-Qaeda are "religiously motivated". Source: AAP 當時，ASIO 總幹事伯吉斯（Mike Burgess）曾表示，「伊斯蘭極端主義」和「右翼極端主義」等詞彙術語不合適，因為 ASIO 並不針對建基於政治或宗教信仰的目標。





他稱，這一轉變照顧到澳洲國內的穆斯林族群。





伯吉斯說，「當我們使用『伊斯蘭極端主義』一詞時，這總含糊不清。」





「但可以理解的是，有穆斯林團體和其他人士認為這個詞彙，是對伊斯蘭宗教的破壞和歪曲，並認為它鼓勵了刻板印象和煽動族群分裂，來污名化他們。」



一名澳洲極右翼極端份子於 2019 年在新西蘭基督城殺害了 51 名穆斯林。 Source: AP

「社區的強烈不滿」

但 AMAN 卻指出，這種做法具有雙重效果，它間接助長了 「伊斯蘭國」組織的說法 — 他們聲稱其暴行是一種「宗教信仰奮鬥」，同時也導致穆斯林族群因信仰而變得更激進。





在提交給國會情報與安全聯合委員會 (Parliamentary Joint Committee on Intelligence and Security) 的文件中，AMAN敦促 ASIO 完全廢除「宗教信仰動機」一詞，代之以更「中性」的詞彙：「政治取態動機」。





「目前ASIO所採用的詞彙，將一個宗教及其教義當成了暴力的意識形態、或滋長這些想法的溫床，這正正曲解了這些暴力意識形態的核心。」





「官方言論在媒體和網絡話語中極具影響力和權威性，反而為 『伊斯蘭國』 、種族和主義民族主義提供了強有力的支持。」



SBS 新聞曾向內政部尋求回應，但截稿未獲回覆。





同時，國會情報與安全聯合委員會目前正審議澳洲安全情報組織對恐怖組織的定義方式。





ASIO警告指，新冠大流行使極端主義形勢複雜化，包括來自相關外圍組織的威脅不斷增加。





然而，儘管極右極端分子佔據了 ASIO 約一半的人手及資源，但這些右翼團體僅佔澳洲 29 個被官方取締的恐怖組織其中之三。其餘者包括25 個伊斯蘭極端組織，如4個屬阿爾蓋達和7個屬「伊斯蘭國」的外圍團體。



沒有「完美平衡」

AMAN 引述一名在阿德雷德被控恐怖活動罪的 15 歲穆斯林男童稱，澳洲對國內極右組織的過於寬容，正對年輕穆斯林罪犯造成了差異對待。





「穆斯林青少年更有可能因在社交平台轉發『伊斯蘭國』的資訊，而遭起訴策劃恐怖主義陰謀。相比之下，發表白人至上主義資訊的青少年，或更常於從差異對待中獲益。」





「這種根據意識形態，以不同方法處理被告的情況，將引起強烈的社區不滿，尤其是穆斯林社區當下已因歧視和蔑視而造成創傷。」





維多利亞大學博士後研究員策米特（Andrew Zammit）也認為， ASIO 的「誤導性」標籤將極端主義活動框定為受宗教驅動，而不是「引用宗教語句引生的外圍意識形態」。





策米特的研究重點是恐怖主義和安全問題。不過他表示，他對「政府以不平等方式取締極端團體」這說法持懷疑態度，又稱其對實際恐怖活動的影響「並不明確」。





策米特指：「在澳洲，被指控恐怖主義罪行的絕大多數穆斯林疑犯，並非被指控犯有與被取締活動相關的罪行，因此禁止更多的極右組織不太可能顯著改變被指控恐怖主義罪行的穆斯林和非穆斯林之間的平衡。」





雖然在禁止恐怖組織時應應用「一致的標準」，但策米特表示，重點不應放在意識形態之間有否「完美平衡」上。





「關鍵的問題應該針對該組織，例如該組織的恐怖主義記錄是什麼？它是否實際施行了任何恐怖襲擊？有多少次？澳洲與該組織有什麼聯繫？」

