伊朗宣布實施大赦 但仍惹批評

國家電視台宣布，為即將到來的伊朗伊斯蘭革命成功44週年紀念日和齋戒月，伊朗最高領袖哈梅內伊同意赦免或減刑「數以萬計的」囚犯的刑期。





有關特赦是由首席大法官艾杰（Gholamhossein Mohseni Ejei）向哈梅內伊請求，艾杰指許多年輕人因境外勢力思想才犯下罪行，而他們為自己的行為感到後悔。





國家電視台並沒有提供將被獲大赦的囚犯的確實數字，但哈梅內伊批准的赦免附有條件，有些人沒有資格獲得赦免。





不獲赦免的人包括雙重國籍者、被判處死刑的人，或拒絕承認罪行，不為自己罪行感後悔的人。





去年9月，伊朗一名22歲年輕女子阿米妮（ Mahsa Amini ），因未戴好頭巾，涉嫌違反伊朗女性服裝規定，在警察拘留期間死亡，掀起國內大規模抗議行動，至今已有 4 人被死刑處決。





人權組織表示，至少有 20,000 人在抗議活動中被捕，約有 100 人面臨被處決的風險。





組織伊朗人權（Iran Human Rights ）表示，政府宣布有條件赦免只是宣傳，認為人們不應因抗議而受到懲罰。



一位居住在雪梨的伊朗裔澳洲婦女，出於安全考慮，化名為雪莉，指希望看到囚犯獲釋。





雪莉指，伊朗只是在等待一切都平靜下來，當世界焦點轉移，就會開始執行死刑。因為他們每次都這樣做，然後他們會在短片片段中認人，並逮捕更多人。





同住在雪梨的男子哈希米 （Mohammed Hashemi） ，他的表兄弟卡澤米（Majid Kazemi）因在伊朗參與反政府抗議活動而被判處死刑，哈希米一直促請澳洲當局介入。





哈希米指，從1月9日卡澤米被判刑開始，就一直在等待，但沒有任何消息。表兄弟一直被單獨監禁，他的安危是自己最大的擔憂，他擔心到無法工作，每分每秒都在看手機，希望有消息更新。





哈希米說他已經與外交部長黃英賢（Penny Wong ）的顧問對談過，對方誓言要向伊朗政府提出有關問題。





哈希米希望他表兄弟最終可獲釋。他並與其他伊朗裔的澳洲人，在本年國會恢復會議的第一天，在國會外進行請願，包括要求澳洲對伊朗政權實施更多制裁。



