愛麗斯泉罪案急劇上升 政府緊急應對

於 2022 年 7月17日以後，北領地禁酒令被取消，愛麗斯泉一帶的犯罪率急劇上升，（政府）收到越来越多由愛麗斯泉居民發出的求助電話。





在2007 年時，何華德政府出台北部干預法，對北部地區作出限制，而到了 2012年再有新法出台，新法稱為「更強大的未來」，以取代舊法。在新法下，禁止在某些地區飲酒和傳播色情材料。





干預法受到了時任聯合國人權特別報告員安納亞（James Anaya）的批評，他寫道，干預法不符合澳洲的人權義務，其具有種族歧視性，並且包括破壞原住民自決的措施。





禁酒令在那實施了約15年，北部地區的幾十個社區本預計將在去年法律失效前過渡到當地制定的酒精管理計劃（AMPs），但這並沒有發生，處於只聞樓梯響的情況。



愛麗斯泉發生了什麼？

愛麗斯泉的犯罪率急劇上升，北領地首席部長費爾絲（Natasha Fyles）將此歸咎於本來的禁酒法令於去年7月結束。





該法律規定，在某些酒精保護區域內（APA）銷售、消費或攜帶酒類，或在這些區域擁有或控製酒類都是犯罪行為。





根據北領地警方的犯罪統計數據顯示，自2021年12月1日至2022年11月30日，愛麗斯泉的財產損失犯罪比前一年上升了60%，與家庭暴力有關的攻擊行為上升了 54%。





愛麗斯泉市市長帕特森（Matt Paterson）說，「更強大的未來 」法律適用於愛麗斯泉市內的17個城鎮，自從這些法律失效後，反社會行為無論白天還是晚上都在該地區上演。





他向 SBS 新聞表示：「目前，愛麗斯泉的情況相當可怕。」



愛麗斯泉罪案率大幅上升。 Source: AAP / Aaron Bunch 市長帕特森表示，最近因為有一個13歲的孩子將刀隨處揮舞，所以一間超市不得不將自己的顧客鎖在裡面。



這種情況一直在持續，我們需要幫助。 帕特森

然而，這些被稱為「持續」的問題，在近日才引起媒體關注，但在過去幾個月來一直有人就此發出警告。





澳洲中部原住民大會首席執行官阿奇（Donna Ah Chee ）作為原住民領導人之一，他們呼籲在禁令到期前需要有一個 「選擇退出 」的過渡期。





她說她最近受到了入侵者的威脅，他們揮舞著一把重型扳手，試圖闖入她家要她給他們酒精。他們在砸碎她的車窗後離開。





周二（1月24日），她向澳洲廣播電台-愛麗斯泉電台上表示：「我在愛麗斯泉生活了36年，從未感到如此不安全和恐懼。」



北領地首席部長菲爾絲 (Natasha Fyles) 建議就酒精限制進行可能的投票。 Source: AAP / PIN RADA

艾巴尼斯為何前往那裡？

在媒體對愛麗泉嚴重的罪案情況進行報導後，總理艾巴尼斯周二（1月24日）前往愛麗斯泉。





在此之前，總檢察長德雷福斯（Mark Dreyfus）和澳洲原住民部長伯妮（Linda Burney）於上周訪問了愛麗絲泉，並與市長帕特森會面。市長呼籲軍隊和聯邦警察進行干預——這一點政府至今沒有回應。





艾巴尼斯指出，「更強大的未來」法律在 9 月新議會召開之前就已經過期，他本來計劃於12月前往愛麗斯泉，但因感染新冠而擱置。





莫理遜政府及在去年 5 月聯邦大選中獲勝的艾巴尼斯政府都拒絕在禁酒令失效前延長禁酒令，將應對措施留給了北領地政府決定。





北領地政府為社區提供了一個 「選擇加入」的制度，以繼續實施禁酒令，但沒有多少人接受。現在，政府正在研究 「選擇退出」制度。





費爾絲建議，澳洲選舉委員會可以就社區是否願意選擇加入或退出禁酒令進行正式投票。





她在周三（1月25日）表示：這樣就可以放心地解決這個問題，因為我們已經聽取了所有的意見。



政府正在做什麼？

艾巴尼斯表示，聯邦政府正在與北領地政府和當地社區合作，共同制定對策。





當被問及是否會再次出台全面禁酒令時，艾巴尼斯周三向天空新聞表示，「這是一個選擇」。





他說：「很明顯，當你看到這個群體的表現時，有必要做出回應。」





但艾巴尼斯指出，問題並不限於酒精，政府還必須著手解決失業和住房問題。





周二，他宣布北領地政府將立即對其酒類銷售實行臨時限制，作為改善安全情況的 「斷路」。





即在周一和周二實施外賣酒類禁令，亦在其他日子下午 3 點到晚上 7 點減少售賣酒類的時間。同時，任命一名新的澳洲中部地區控制員安德森（Dorrelle Anderson），來協調聯邦和州政府的計劃。





她將向艾巴尼斯和費爾絲匯報有關酒精限制潛在變化的實施情況，包括「選擇退出」制度的進程。





艾巴尼斯還宣布為高能見度的警察行動提供 1420 萬澳元的資金支持，以及為Tangentyere婦女委員會，監控錄像的照明系統和緊急住宿提供資金。





帕特森市長說，雖然他歡迎更大的警力，但他不認為新的酒精限制是最好的斷路器。他認為其他措施也應該重新到位，並指出 「更強大的未來」該項法律已經運作了10多年。





他說：「《更強大的未來》法律已經失效，從那時起，我們看到了社區的絕對混亂，。」





帕特森市長說，多年來，雙方政府都缺乏對偏遠社區的投資，這造成了愛麗斯泉的城市遷移和無家可歸問題。他說，這個擁有27,000人的小鎮滿足了約六萬人的廣泛需求。





他指：「我們需要開始討論對偏遠社區的適當投資。」





「一些偏遠的社區人有12到15個人睡在客廳——這是真的。缺少住房，缺少設施，為什麼會有人願意呆在那裡？那裡沒有太多的事情可做。」





反對黨領袖達頓（Peter Dutton）連日來一直在談論愛麗斯泉的犯罪危機，支持軍隊進行干預，並說艾巴尼斯政府應該在下周議會復會時，向議會提出「向議會傳達聲音」立法，而不是等到對該問題進行公投之後。





達頓周日向天空新聞表示：「他（總理）可以介紹他的「聲音」，並展示它將如何幫助兒童，並將結束這種暴力。」





達頓先生沒有提到自由黨是否會支持「向議會傳達聲音」，並批評其缺乏如何運作的細節。



反對黨領袖達頓呼籲採取行動應對愛麗絲泉的犯罪率。 Source: AAP / Glenn Campbell

「向議會傳達聲音」會有幫助嗎？

澳洲原住民部長伯妮（Linda Burney）說，愛麗斯泉面臨的問題非常複雜。





她在周三向澳洲廣播電台早餐節目表示：「認為這裡的問題只是酒精問題是錯誤的......十年來，愛麗絲泉周圍的小社區一直被忽視。」





在接受ABC電台的單獨採訪時，她說。 「如果以前建立了「向議會傳達聲音」，我不認為我們會有現在的情況......因為我們會從社區代表那裡得到有關這些社會問題的實際建議。」

