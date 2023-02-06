美國比中國在亞洲更有影響力？

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澳洲智富洛伊研究所昨晚剛發佈了 Asia Power Index 2023 Edition（亞洲實力指數 2023 年版），顯示，雖然名單內 26 個國家在亞洲的影響力，去年大都因新冠疫情關係而比 2021 年的那次倒退，但美國仍是在亞洲影響力最大的國家。

本來對美國亦步亦趨的中國，則由於去年差不多整年都採取新冠清零政策，所以，在國際人員 (包括官員、旅客和學生等) 往來減少，與其他國家的經濟聯繫鬆懈的情況下，實力跌至 72.5 分 (滿分 100)，比前年下跌了 2.1 分，即 3%，為本年度亞洲實力指數中，影響力跌幅最大的國家。

其實包括美國在內的大部分國家分數也下跌，便是蟬聯第一的美國，也下跌了 1.5 分，總分是 80.7 分，跌幅 2%。

像 2021 年那次的指數一樣，美國在 8 個衡量領域中的 6 個獨佔鰲頭，今年這 6 個領域分別是：未來資源、抗逆力 (或復原力)、國防網絡、文化影響力、軍事能力和經濟能力，都力壓其他國家。

中國則在經濟關係和外交影響力領先其他國家，不過在國防網絡則依然落後，卻已從 2018 年的第 12 位，升至現時的第 7 位。

澳洲與印尼，是6 個成績沒有倒退的其中兩個國家。澳洲這次被評為 30.9 分排第 6 位，比 2021 年上升了 01. 分。

澳洲 2022 年在外交影響力方面成績進步顯著，升至第 5 位。它之所以表現出色，和艾巴尼斯率領的工黨政府上台，和澳洲的豐富資源不無關係。

十大在亞洲實力最強的國家，依次是美國 (80.7分)、中國 (72.5 分)、日本 (37.2 分)、印度、俄羅斯、澳洲 (30.9 分）、南韓、新加坡、印尼和泰國 (18.7 分)。

 

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