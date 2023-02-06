艾巴尼斯認為錯誤信息不會使 「原住民國會之聲」受挫

艾巴尼斯相信公眾會忽略有關該提案的錯誤信息，他更將該提案描述為澳洲原住民「伸出的手」，隨時可以讓澳洲人握住。





在奇夫利研究中心（Chifley Research Centre）大會的主題演講中，他呼籲澳洲人支持「原住民國會之聱」的公投，認為這是一項全民共享的國家成就，也是縮小差距和改善生活的一種手段。



艾巴尼斯回顧了 1967 年的成功公投，當時九成澳洲人投票取消了憲法中關於原住民不包括在人口普查中的條款。





他呼籲新一代澳洲人在 56 年後「再接再勵」，在憲法中承認澳洲原住民。





他說：「原住民國會之聲」是一個簡單、重要和實用的原則：原住民和托勒斯海峽島民對影響他們生活的政策和決定有發言權。





「不僅僅因為當做出影響他們的決定時，徵求他們的意見是一種禮貌，還因為這樣做的實際結果會更好。」





艾巴尼斯證實，他願意「改進」他 6 個多月前在加爾馬（Garma）音樂節上提出的草案措辭，但強調沒有反對黨成員提出任何修改意見。





他指責反對陣營「煽動憤怒（和）試圖發動一場文化戰爭」，他稱這是試圖實現變革的「不可避免的後果」。





他說：「總有一些人想製造混亂，挑起分裂，企圖阻撓進步。」





但他提醒：「像這次公投這樣的國家決策的時刻，也是我們的人民展示他們最好品質的機會：他們的慷慨，他們的公平感，他們對未來的樂觀態度。」



在澳洲歷史上，公投通過入憲的記錄並不多，史上的 44 次公投只有 8 次獲得通過。





雖然艾巴尼斯確認了公投的時間表，亦將「原住民國會之聲」加入公投。但公投要獲得通過，亦需要在全澳總投票數上得到多數，而且要得到大多數州的多數票，「門檻極高」。但縱然如此，他仍表示這不是不作為的藉口。





他說：「不進行投票的原來是明顯的......這就好比說你擔心輸掉總決賽，所以我們就不上場棄權了。」





公投工作小組成員戴維斯（Megan Davis）教授指出，重要的是憲法不包括可能限制未來進展的措辭。





她在接受澳洲廣播公司採訪時說：「我們 2023 年需要的可能不是 2053 年需要的。」





她表示「將細節推遲到國會的重要一點是，你有可能修改立法。」





戴維斯說，澳洲人將能掌握足夠的信息，以在知情的情況下投票。





她表示絕對相信在澳洲人民的幫助下，（他們）能進行這項改革，因為他們明白在談判桌（國會）中有發言權的重要性。

