總理確認原住民國會之聲入憲公投時間表

要點： 原住民國會之聲的公投將於明年年底舉行。

總理艾巴尼斯將在 Woodford Folk Festival 上公布時間表。

他鼓勵國民支持公投，稱這是實現國家團結的機會。

總理艾巴尼斯已確立了即將舉行 原住民國會之聲入憲全民公投 的時間表，並表示在明年年底就會舉行。





周三他將在昆州 Woodford Folk Festival 音樂節上作出有關的宣布。該音樂節是近三年來首次在布里斯本以北舉行為期六天的音樂和文化慶典。





他將會說：「明年 Woodford Folk Festival 舉辦的同時，亦將舉行原住民國會之聲入憲的全民投票。」





「這對我們所有人來說都是一個機會，可以豐富我們國家並令他在未來變得更強大。」



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他將重申原住民國會之聲會實現兩件事。





「它將在我們的憲法中承認原住民和托勒斯海峽（Torres Strait）島民，原住民國會之聲亦確保能在制定直接影響澳洲原住民的政策時，例如教育、健康、房屋和司法問題，會諮詢他們的意見。」





他將鼓勵國民支持公投，稱這是一個實現國家團結與和解的機會。





在紀念前總理霍克（Bob Hawke）的演講中，艾巴尼斯將回顧自己過去七個月的執政，並透露他的政府在未來 2023 年的施政。





前工黨總理霍克是 Woodford Folk Festival 最忠實的擁躉之一。



他會說：「霍克為我們留下深遠的影響，因為他明白，政府需要持續一段時間，才能使任何施政有效地執行。」





「無人從政的時間是無限的，時間總在每分每秒流逝。」





「但我堅信，將霍克作為榜樣並銘記於心，方法就是要充分利用這段時間。」



總理亦將談論他的政府會雷厲風行地執行競選承諾。





他將引用他政黨的行動，包括建立更強的減碳目標、有薪家暴假期、國家反貪機構和改善性別平等方面。





他還將提及恢復澳洲國際關係的步伐，特別是與太平洋地區和中國的關係。





他亦將會在演說中概括前九年聯合政府的施政，並承諾支持藝術行業。





「藝術是我們文化的核心，我們可以通過藝術建立作為國家和國民的身份。」



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