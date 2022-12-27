今日大事(12月28日)

澳總理確認公投具體時間

總理艾巴尼斯已確認舉行原住民國會之聲入憲公投的具體時間。





預計他今日會在年度的Woodford Folk Festival音樂節上宣佈，將公投日定於明年年底。他會再次呼籲國民支持公投，以實現國家團結及和解。





他此前已表明，公投目的是在憲法中承認原住民和托勒斯海峽島民，確保在制定會影響到原住民的政策時諮詢他們的意見。



數據顯示：無家可歸人數大增

生活開支和租金壓力，令尋求無家可歸援助的人數全年增加了9%。





澳洲無家可歸者協會（Homelessness Australia）的數據顯示，上個財年和之前一年相比，多了8400人向該機構求助。





該機構的行政總裁哥芬（Kate Colvin）表示，情況顯示當局有必要加大對公屋的投資。





哥芬說，他們需要見到當局對社會房屋的更加重大的投資，因為私人租賃市場提供的住房，低收入人士負擔不起。





工黨此前已承諾，會在未來5年內額外投資興建3萬個公屋單位。



日本宣佈將限制中、港、澳航班入境

日本當局宣佈，因應中國的新冠疫情，本星期五起，由中國內地出發、或曾於7日內逗留中國內地的旅客，入境日本時需接受新冠病毒檢測，呈陽性人士將要在指定地點隔離7天。而來自中國內地、香港、澳門的航班，只能使用成田、羽田、關西和名古屋中部4個機場。





香港國泰航空公司接受當地傳媒查詢時指，截至目前為止，國泰航空往返日本的航班如常運作，當中包括往返福岡和札幌的航班。公司亦正向日本索取更多資訊及評估情況，最快於當地今日下午提供進一步資訊。



塞爾維亞及科索沃緊張局勢加劇

塞爾維亞與鄰國科索沃的緊張局勢再次加劇，塞軍武裝部隊正處於「高度戒備狀態」。





科索沃北部的大多數人口均為塞族人，佢地在塞族人嘅城鎮「米特羅維察」豎立大量路障。科索沃政府早前在一份聲明中表示，應該拆除路障，恢復當地人的行動自由。





塞爾維亞國防部周一表示，總統武契奇認為科索沃正準備攻擊塞族人、並強行拆除當地路障，並已下令軍隊及警察，進入最高戒備狀態，武契奇已會見塞族東正教會牧首「波爾菲里耶」，指責西方國家及科索沃的阿爾巴尼亞族當局，正密謀對付塞族人。





波爾菲里耶表示，所有西方人及在科索沃的阿族人都想製造衝突，亦希望塞族人被殺。佢又指，如果塞族人被殺，對方就會很高興，又話，對他們來說，更重要的是，所謂ｈｉ９「科索沃領土完整」獲得確認，並不會理會有多少塞族人死亡。





塞爾維亞一直拒絕承認科索沃於 2008 年宣布獨立的決定，並鼓勵身處當地的12 萬塞族人反抗科索沃政權。



台灣延長募兵服役期

隨著中國派戰機進入台灣，台灣當局亦將募兵服役期，從四個月延長至一年，目前當地的基本役軍人約為16萬5,000 ，預計新措施會為台灣增加 6萬至 7萬名軍人。





台灣的媒體周一報導，中國派出包括載人戰鬥機及無人機在內的 71 架空軍飛機，進入台灣防空區，今次亦是至今為止中國最大規模的對台軍事行動，總統蔡英文向媒體發表講話時宣佈台灣國防安排的新變化。





蔡英文指，必須承認增兵是一個艱難的決定。但作為總統及武裝部隊總司令，她相信要捍衛台灣的安全、確保國家利益以保持台灣的可持續發展，同確保他們的子孫，享有自由及民主的生活方式。這個亦係她作為總統，無可避免的責任。



暴風雪繼續席捲紐約

創紀錄的暴風雪席捲美國紐約州，已奪去當地至少 28 人的生命，導致數千人斷電，州長「霍赫爾」已向總統拜登請求聯邦援助，已獲對方批准州。





根據白宮的一份聲明，在批准請求時，拜登亦同時下令以聯邦的資源，幫助「填補州及地方應災的工作。」「霍赫爾」昨天亦在一份新聞聲明中，繼續懇請當地居民要注意安全。





霍赫爾指，這次的天災十分可怕、亦十分嚴酷，居民都關心，到底何時暴風雪才會結束？。他又表示，非常理解有關痛苦同沮喪的情況。他會與大家一齊起度過難關，他亦有信心災難很快會過去，但最重要的是，請大家明日仍然留在家中。





自上周末以來，美國全國至少有 62 人死於極端天氣，當地大部分地區，都正經歷至少 45 年來，最嚴重的暴風雪。



俄向歐洲部份國家禁供石油

俄羅斯簽署法令，暫時禁止向遵守「歐洲對俄石油價格上限」的國家供應石油。





七國集團、歐盟及澳洲，已同意從今個月初開始，對俄羅斯海運原油，設定每桶 88 澳元（60 美元）的價格上限，以應對俄羅斯在烏克蘭的戰爭。





總統普京 (Vladimir Putin) 發表的回應稱，俄羅斯向受禁令製約的國家提供的燃料，包括原油和成品油等供應，將從 2 月 1 日起暫停，為期五個月。（有關禁令刊登在克里姆林宮網站及政府網站的專頁內，強調新措施對「美國和面方家、以及加入它們的國際組織，採取的不友好和違反國際法的行動」的直接回應。）



昆州兩名青年拆禮物日入室謀殺

昆州兩名男青年因涉嫌在拆禮物日入室殺害戶主而被控謀殺。





41歲的女受害人Emma Lovell在星期一晚，和43歲的丈夫返回位於North Lakes的家中時發現兩名被告，被對方用刀刺傷胸部，送院後不治。丈夫也受嚴重刀傷，但情況穩定。





事發4小時候，警方透過警犬拘捕兩名17歲男子，他們被控謀殺、意圖謀殺和故意進入他人住宅，今日將在布里斯本兒童法院提堂。另有兩名分別為16和19歲男子同時被捕。





警方表示隨著調查繼續，不排除會作出更多起訴。



西澳失蹤家庭已尋回 兩人死亡

西澳一個家庭在聖誕節當日失蹤後，證實夫婦兩人身亡。





他們當日帶著三名分別為5歲、2歲和2個月大的子女駕車返回Kondinin家中，其後失去聯絡。





警方昨日在Wheatbelt一條公路外找到他們的車輛，因為掉落叢林中而沒被其他駕駛者發現。但兩個成人已身亡，而三名兒童用直升機送院後，沒威脅生命的傷勢。





警方正調查車禍起因，初步認為是打滑而駛出路面。



三童被水母螫傷 送院救治

三名兒童在昆州費沙島（Fraser Island）疑似被水母螫傷後，被直升機送醫。





小學年紀的三姊妹昨日在Wathumba海灘遊玩時，其中一人被水母螫傷胸部，懷疑是有劇毒的伊魯康吉水母（Irukandji jellyfish）。另外兩人亦有疑似傷口。







她們和父親被直升機送到Hervey基地醫院診治，目前情況穩定。





伊魯康吉水母是世界上毒性最強的水母品種之一，而只有大約直徑兩厘米的體型令牠們在水中很難被發現。



冷鋒掠澳東南部 為澳降溫

一道冷鋒今日掠過澳洲東南部，預計會為持續高溫帶來一絲清涼。





冷鋒預計在今日上午到達阿德雷德，跟著繼續向東移動，預計中午抵達墨爾本，下午去到荷伯特。不過墨爾本和雪梨今日最高溫度預計仍達攝氏32和29度。





冷鋒亦會帶來惡劣天氣，維州和塔州部份地區可能會有驟雨、暴雨和時速達90公里的烈風。





此外，北領地受之前的熱帶氣旋艾莉（Ellie）帶來的大雨影響，部份地區發出洪水警報。



南澳居民因洪水需疏散

南澳小鎮Mypolonga的居民因為當地決堤而需要疏散。





Murray River 氾濫令小鎮附近一個堤壩破裂，一個露營公園和一些牧場及物業已被水淹。洪水雖然未湧入小鎮，但一些地方的電力已中斷。





該鎮目前處於「觀察與行動」的洪災警告中，而梅里河沿岸多個地區已發出緊急警報。





聯邦政府將公布新全國文化政策





聯邦政府將會在1月發佈新的全國文化政策，促進本地藝術產業。





政策預計包含5個方面：將原住民之聲納入藝術和文化的核心；反映澳洲的多元化；支持藝術家；推動文藝機構發展；確保文藝作品訊息有效傳遞給觀眾。





藝術事務部長博克表示，新政策是「為澳洲藝術家建立更好未來的根基」。



南韓政府宣佈特別赦免前總統李明博

南韓政府表示，將特別赦免、因貪污罪被判處 17 年徒刑的前總統李明博。





司法部表示，喺周三公布的特赦的安排，是為了促進社會團結。李明博亦千多名獲特赦的罪犯之一。獲特赦的亦包括其他前政客。





李明博在 2008 年至 2013 年擔任總統之前和期間，因收受三星等大企業的賄賂、挪用他擁有公司的資金，以及其他與貪污有關的罪名成立而被判入獄。



體育消息

雪梨至荷伯特帆船大賽進入第二日，賽事的熱門超級帆船 Andoo Comanche 目前正位於巴斯海峽，已領先其他對手。





另外兩艘超級帆船，Black Jack 及 Hamilton Island Wild Oats 目前仍然遙遙落後。到目前為止，109 名參賽帆船中只有兩艘帆船退賽。





有專家預計，第一艘衝線的船隻，最快可能會在今晚或明早抵達荷伯特的憲法碼頭（Constitution Dock）。



