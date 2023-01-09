【原住民國會之聲】達頓狠批總理：視公眾「如蠢材一樣」

要點： 達頓及艾巴尼斯就原住民國會之聲入憲公投一事針鋒相對。

達頓要求政府在公投舉行前公布入憲的詳細方案。

艾巴尼斯則形容達頓的批評是「低俗文化戰噱頭」。

聯邦反對黨領袖達頓 (Peter Dutton) 及總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 就 原住民國會之聲入憲公投 一事互相責罵。正當聯邦政府正準備開展「贊成」宣傳攻勢之際，達頓則批評總理仍未公布入憲計劃的細節。





達頓星期日 (1 月 8 日) 接受記者訪問時，促請聯邦政府在公投前向國會遞交入憲公投的細節文件，又形容艾巴尼斯在此事上將公眾視為「蠢材一樣」(like mugs) 對待。





此前，達頓致函艾巴尼斯，信中表示政府若不在舉行公投前公開其屬意的入憲模式，將鑄成「災難性大錯」，又指這亦將觸發社會「危險且分裂」的激烈辯論。





「作為總理，你不能向澳洲公眾說：『你在星期六投票，我們會在星期一提供詳情。』修改我們的憲法是一個非常嚴肅的決定。」



更多內容 總理確認原住民國會之聲入憲公投時間表

達頓指，他的主要疑問是有關的諮詢機構是如何組成、如何在區域的基礎上運作，以及如何解決國內最偏遠地區的問題。





艾巴尼斯其後在推特貼文上反擊達頓的評論，形容他的批評是「低俗文化戰噱頭」。他又聲稱，自己未有見過達頓該份已分享予傳媒機構的「信件」。



她表示，全國各地的社區人士都正努力制定「知情投票所需的恰當數量的細節」，而有關文件將在公投前予以公布。





她在星期日發表的一份聲明表示：「《烏魯魯宣言》是向澳洲民眾發表的，因為這是一場人民的運動，我們知道政客無法帶領這一場討論。」



Professor Megan Davis. Source: AAP 她說：「這與政客與政治無關。這是關於澳洲人以及我們的未來。這是一個與澳洲社區一同進行的對話；而作為社區領袖，我們將繼續與那些願意作出建設性合作的自由黨議員合作。」





根據目前的建議，原住民之聲將包括一個由第一民族組成及選出的諮詢機構，為聯邦政府在制定與原住民有關的政策時提供建議，但將不會對國會決定有否決權。





政府表示，將在 2 月 20 日開展「贊成」宣傳，其中將包括「一星期的行動」，就有關議題敲門及舉辦社區活動向民眾解釋並鼓勵溝通對話。



工黨在眾議院擁有過半數議席，法案將幾乎肯定能獲得通過。在參議院，若聯邦反對黨投下反對票，就需要有至少 13 名少數黨及獨立議員支持。





目前自由黨仍未決定對有關法案的立場，此前其盟友 國家黨已正式表明反對公投 。就此立場，前國家黨議員 Andrew Gee 其後 宣布退黨 ，成為獨立議員。



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