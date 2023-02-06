托勒斯島民被迫遷離 不少人眼中的「天堂」

要點： 住房問題在小小的 Thursday Island 上最為嚴重；

幾位原住民表示，他們已等待公屋超過十年了。

對外人來說，托勒斯海峽群島就像一個熱帶天堂。但對不少傳統土地擁有者來說，這裡卻是一個失敗的國度，因為他們在生活費用飆升的情況下，根本難以維生。





不少原住民家庭因為昆州北部群島缺乏負擔得起的住屋和食品價格如同「敲詐般」高昂，影響了他們的身體和精神健康，因而被迫離開家園。





社會服務團體 Mura Kosker Sorority 首席執行官特維斯特（Aleita Twist）在接受澳聯社採訪時說： 「這個地區對社會保障的依賴程度很高，但生活成本卻遠遠超過內陸城市地區。」



食品價格比內陸貴

特維斯特指：「由於家庭人口多，住房擁擠，或難以獲得住屋，這不是一個讓人們繼續留在該地區的愉快環境。」



公屋供不應求，幾位原住民表示，他們已經在等候名單上等了十多年。 Source: AAP / Aaron Bunch 基本的超市商品，如水果和蔬菜、牛奶和雞蛋，在上架時往往已經很不新鮮了，且比內陸的平均價格要貴二成至四成。





而在電器產品、家具和奢侈食品（如鹹味和甜味零食）的價格亦更貴，燃料費用更比一般民眾高出兩成半左右。



特維斯特指：「在凱恩斯，你可以用 2 元買到一條麵包，但在這裡就要花 7 元。這是填飽孩子肚子的主食，但如果你有五個孩子，你每天需要兩條麵包做午餐，這並非長久之計。」





他指知道在南部也很貴，但在這裡我們沒有選擇，我們不得不接受給我們的東西，因為供應商幾乎都是壟斷經營。



住屋問題在該地區的中心，細小的 Thursday Island 上尤為嚴重。 Source: AAP / Aaron Bunch 在該地區的行政中心 Thursday Island，住屋房問題最為嚴重。這是由於州、聯邦政府為數十個「外來」的員工提供住屋，而且出價比當地人高。從而惡化當地住屋問題。





特維斯特形容政府「乘虛而入」，他們支付必要的價格，而當地人根本負擔不起。





他舉例，以每周 1800 元租住三房單位，高昂價格只有政府能負擔得起。





除此以外，公房亦供不應求，包括帕西（Joseph Passi）在內的幾位原住民表示，他們在公屋等待名單上已經超過十年了。





33歲的市政泳池經理帕西說：「我18歲時申請的，現在還在等。」





帕西與他的伴侶和三個孩子住在郡政府倉庫旁邊一個個狹小的三房單位中。



居民指渡輪價格及燃油價格，亦讓人倍感壓力。 Source: AAP / Aaron Bunch 28歲的汽車旅館管家加尼埃（Johanna Sabatino-Garnier）和她的兩個兒子住在鄰近的哈蒙德島（Hammond Island ）的臨時住所中，為了工作，她每日坐渡輪往返於 Thursday Island 。





她說：「作為一個單親媽媽，這相當艱難和費勁。」





她指：渡輪、燃料價格現在都在上漲，所以我們捕魚和購買便宜的品牌來幫助我們度過難關，但是發工資前的那一周真的很有壓力。





托勒斯海峽地區管理局主席斯蒂芬（Napau Pedro Stephen）說，為吸引技術工人到該地區工作而支付的偏遠地區津貼造成了兩級經濟。





他說：「貧富兩極分化。」





他把這種情況比作19世紀末的珍珠熱潮，當時外來者在該地區進行開採，但與傳統土地擁有者分享的利潤很少。





他說：「所有從這裡的資源中受益的人，都不是來自這裡。」

