【被控酒後駕駛】昆州女子血液酒精達「致命劑量」

涉及的車禍發生在去年年底12 月 30 日星期五下午 4 點 20 分左右，在 Nambour 的 Lamington Terrace 和 Magnolia Street 的交叉路口，發生兩車相撞意外，警方到場調查。





司機是一名50歲的陽光海岸女子，受輕傷被送往醫院治療，並進行血液酒精含量檢測。





警方稱，檢測顯示，血液中的酒精含量極高，為 0.419%，是法定上限的8倍多。





澳洲法律規定，駕駛人士必須將血液酒精含量保持在 0.05% 以下。





昆州警方發布的一段錄影片段顯示，警方靠近女司機的汽車，該汽車已嚴重受損。 警官問女司機是否曾經飲酒。



從警員隨身攝錄機拍下的片段，可以看到女司機將一袋酒遞給一名警察，然後在舉出窗戶時似乎試圖將這袋酒奪回，後來警察拿走袋。





陽光海岸高速公路巡邏隊的負責人高級警官帕諾浩 (Shane Panoho )說，這名女司機的檢測顯示，血液酒精濃度 (BAC) 超過了致死劑量。





他說，「飲酒會降低司機安全駕駛的能力。 酒精會影響判斷力、視力、協調能力和反應能力——增加發生車禍的風險。」





一旦酒精進入體內，即使血液酒精含量只有 0.05% 左右，也會影響大腦做出理性決定的能力，飲酒人士更有可能冒險。





帕諾浩警告說：「酒精的致死劑量是每 100 毫升血液中含有約 4 克酒精（即血液酒精含量為 0.4%）。 據稱，這名司機的行為不僅危及了她自己的生命，也危及了當天路上其他所有人的生命。」





涉案女司機被捕，被控酒後駕駛，並即時吊銷牌照。





女被告今日於Nambour 地方法院提堂。

