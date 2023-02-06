【沒完沒了】分析：儲備銀行今年將再加息六次

外界普遍預料，澳洲儲備銀行 (Reserve Bank of Australia) 將在星期二 (2 月 7 日) 舉行的議息會議中 ，決定加息 25 個基點至 3.35%。





不過，聯邦銀行亦警告指，儲備銀行有四份一機會將在議息會議中決定大幅上調基準利率 40 個基點至 3.5%。





聯邦財長查默斯 (Jim Chalmers) 星期日 (5 日) 於坎培拉出席研究機構 Chifley Research Centre 舉辦的一個論壇時表示，通脹挑戰是儲銀及聯邦政府的主要關注點。





他說：「我們的職責，是提供我們能力範圍以內的生活開支紓困措施，但同時不會推高通脹。」





「這個通脹及利率不斷飆升的問題，即使政府不出手加劇就已是一個艱難的境況。」



聯邦財長查默斯。 Source: AAP / LUKAS COCH 研究機構 Nomura Australia 經濟學家泰斯赫斯特 (Andrew Ticehurst) 表示，美國聯儲局及其他主要中央銀行亦可能上調息率，令澳洲儲銀更有可能在二月宣布繼續加息。





同時，不包括價格大幅飆升及下跌的基礎通脹率，在 12 月季度按年錄得 6.9%。





泰斯赫斯特表示，回看儲銀在 12 月公布的通訊，當局已經暗示「未來一段時間內」將會進一步加息。





他說：「始終，我們認為，(儲備銀行) 行長正試圖平衡減慢增長步伐，以及令人不安的高通脹及超出工資與通脹預期的風險。」





「但同樣地，儲備銀行似乎非常渴望避免經濟衰退，而他們很自然亦不希望『被歸咎』引發衰退。」



Nomura 分析預期，儲備銀行二月將再次加息 25 個基點，又認為儲銀更大幅度加息的可能性，較停止加息為高。





與此同時，另一研究機構 Canstar 的分析則估計，儲備銀行可能會在未來數個月加息六次。





分析指，根據過去 33 年的基準利率記錄，平均利率水平為 4.6%，與目前的基準利率 3.1% 仍高出 1.5 厘。



假設儲備銀行每次僅加息 0.25%，預料儲銀將需要加息六次，意味一個 50 萬元按揭貸款的借款人將需要每月還款額外 498 元。 若計算自去年 4 月起連續多次加息以來 (由 0.1% 加至 4.6%) ，借貸人每月額外還款 1,386 元。





一個 75 萬元按揭貸款的每月還款額，將累計增加 2,080 元；一個 100 萬元貸款的每月還款額，將累計增加 2,773 元。





Canstar 的財務專家米肯貝克 (Steve Mickenbecker) 表示，儲備銀行多次提醒澳洲公眾，當局完全是基於數據決定基準利率。





他認為，12 月份季度通脹 1.9% 及年度通脹 7.8%，將不足以改變儲銀繼續加息的路向。





他警告：「繼續加息似乎是無可避免。」





