儲備銀行再加息25個基點 連續第九次上調基準利率

儲備銀行 (Reserve Bank of Australia) 星期二 (2 月 7 日) 在議息會議後宣布， 調高基準利率 0.25% 至 3.35 厘 ，符合市場普遍預期。





儲銀行長洛菲利 (Philip Lowe) 在會後發表的聲明表示，全球通脹率維持「非常高」的水平。「然而，能源價格下跌、供應鏈問題得到解決及貨幣政策得到收緊，(通脹率) 已正在放緩。但距離通脹率回到目標水平，仍有一段時間。」





他說：「全球經濟的前景依然低迷，預料今年及明年的增長將低於平均水平。」





他表示，預料通脹將在今年下跌，主要受環球因素及本地需求增長放緩所帶動。





儲備銀行預測，消費物價指數將在今年下跌至 4.75%，並將在 2025 年年中下跌至約 3%。



利率升至自 2012 年 9 月的最高水平

貸款服務比較公司 RateCity 表示，由去年五月開始上調基準利率以來，進一步加息將令一個 50 萬元貸款的每月還款額累計增加 908 元。





至於一個 75 萬元貸款，每月還款額將上升 114 元，連續多月加息以來累計每月還款額上升 1,362 元。





100 萬元貸款的每月還款額將上升 152 元，多次加息後累計每月還款額上升 1,816 元。





聯邦銀行 (Commonwealth Bank) 估計，儲備銀行將不會再上調基準利率。而西太銀行 (Westpac) 及澳新銀行 (ANZ) 則預料 2023 年將有合共三次加息決定。





不過，研究機構 Canstar 則認為， 儲備銀行今年將加息六次 ，令基準利率回復至過去 33 年的平均水平 (4.6%)。





今次是儲備銀行連續第九次議息會議決定加息，令官方基準利率上升至自 2012 年 9 月以來的最高水平。





財務專家建議借貸人士，應利用網上比較工具就其借貸進行「壓力測試」，確保自己的還款能力能負擔起加息所帶來的影響。



政府：致力紓緩民眾生活開支壓力

聯邦財長查默斯 (Jim Chalmers) 星期二在國會答問時段發言時表示，儲銀自去年聯邦大選舉行前開始連續加息，對澳洲人及澳洲經濟帶來額外的壓力。





他表示，相信澳洲大眾明白，儲備銀行是「獨立地」作出議息決定，政府或國會議員不適宜干預或猜測儲銀的決定，或以任何方式向儲銀施壓。





他說：「我們的職責，是專注於近廣泛、來自全球各地、影響我們全國人民的壓力。我們的計劃是應對高通脹這個導致加息的因素。」





他表示，政府致力於推出負責任的生活開支紓困措施、解決供應鏈及勞動力市場的問題，以及在財政預算案中限制政府開支。





儲備銀行過去多個月決定加息，旨在制止本地消費物價指數繼續上升。目前的年度通脹率已升至 7.8%，是自 1990 年以來最高。





證券交易公司 CommSec 的詹姆斯 (Craig James) 說：「(儲備銀行) 將通脹率推低至 2% 至 3% 水平的決心不容置疑。」





經濟數字亦顯示，消費額正有所放緩，零售業銷售量按季下跌 0.2%。





不過，詹姆斯表示，零售業輕微放緩將不大可能令儲備銀行在現階段停止加息，主要由於強勁就業市場及移民增加將在今年帶來更強的消費量。



消費者信用報告機構 Equifax 亦表示，抵押貸款的需求出現下降，數字在 2022 年最後一個季度下跌 16.1%，主要由於持續加息及生活開支壓力上升所致。





該機構亦表示，越來越多消費者利用信用卡支付帳單及購買旅遊等服務；需求量在 12 月份季度上漲超過兩成 (21%)。



反對黨：政府決定為利率帶來上行壓力

聯邦財長查默斯表示，政府正著手應對環球及本地因素所導致的通脹壓力，又指目前的通脹已有所放緩但仍處於「不可接受的高水平」。





他表示，政府已推出計劃令學前教育、藥物、電力等費用有所減少，而五月公布的聯邦財案亦將限制政府開支。



聯邦財長查默斯 (Jim Chalmers)。 Source: AAP / MICK TSIKAS 他在星期一 (6 日) 在國會會議上表示，通脹依然是來年的最大經濟挑戰，但有信心通脹飆升的「最壞時刻」已過。





他說：「這將是對我們 (澳洲)、我們的經濟以及環球經濟而言一個具挑戰性的一年，但我們可以做的不只是咬緊牙關而苦苦掙扎渡過。」





「我們將看見通脹放緩。我們將繼續建立緩衝。我們將繼續建設更強大的經濟。」





不過，反對黨領袖達頓 (Peter Dutton) 表示，政府必須為其增加澳洲儲銀加息壓力繼而導致澳洲家庭生活越趨艱難的政治決定承擔責任。





他在星期二接受澳洲廣播公司 (ABC) 電台訪問時說：「世界大事一向都會影響利率水平，而儲備銀行一直都會考慮這些因素。」





「但事實是，現屆政府作出的決定卻對利率帶來上行壓力，例如 (政府) 在勞資關係方面的 (立法) 決定。」





