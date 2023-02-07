儲蓄戶口息口低於「大市」 利率上升會否提供更多選擇？

要點： 預計澳洲儲備銀行（Reserve Bank of Australia）將於今日將再次上調官方現金利率。

銀行可能會把利息上調全數轉嫁貸款者，但在儲蓄賬戶持有人，或會迎來更多選擇。

以下是你需要了解的情况。

每一次在儲備銀行宣布調高利率後，銀行毫不猶豫地將每次加息全部轉嫁給貸款者。但在現金利率上升，部份儲蓄賬戶利率卻反其道下降，一些客戶或許不明所以。





「啞巴」儲蓄戶口即那些利率落後於官方現金利率的賬戶。





自去年 5 月以來，澳洲儲備銀行（RBA）已經八次提高官方現金利率，從歷史低位 0.1% 提高到目前 3.1%，該官方利率影響著各銀行如何設定利率。在1月1份由於儲備銀行董事會休會，因此暫停加息。但在 2 月份復會，預料周二（2月7日）將宣布把官方現金利率再度提高 25 個基點，繼續遏止通脹。





隨著現金利率的增長，澳洲四大銀行（聯邦銀行、西太平洋銀行、澳新銀行和澳洲國民銀行）已把每一次上調的利率轉嫁給了他們的房貸客戶。但是，在獎勵儲戶方面，他們一直提供不同選擇。



澳洲四大銀行一直為儲蓄戶口提供不同的方案，以鼓勵儲蓄。 Source: AAP / Joel Carrett 金融比較網站 RateCity 一項分析發現，澳洲聯邦銀行（Commonwealth Bank）的 GoalSaver、西太平洋銀行（Westpac）的 Life 賬戶和澳洲國民銀行（NAB）的 Reward Saver 提供的儲蓄賬戶的利率至少為 3.25%。澳新銀行（ANZ）的 Progress Saver 提供的利率為 2.5%。





這些都是所謂的獎勵賬戶，只要滿足一定條件，就能提供額外的生息潛力。





根據 RateCity 的數據，還有一些在線賬戶通常會向新客戶提供更高的入門利率，然後才會恢復到較低的利率。這些賬戶的現有客戶很可能正使用這樣的利率。





聯邦銀行的 NetBank Saver 為新客戶提供為期 5 個月的4%的利率，，然後降至 1.6%，而西太平洋銀行的 eSaver 的起始利率為 3.75%，五個月後利率降至0.85%。





國民銀行的 iSaver 的註冊客戶將在四個月內獲得 3.75% 的利率，但在此之後利息將降至1.1%。而澳新銀行在線儲蓄（ANZ Online Saver）的新客戶將在三個月內獲得 2.4% 的儲蓄利息，之後恢復到 0.6% 的標準利率。





低於當前現金利率的儲蓄賬戶被 RateCity稱為「啞巴」帳戶。





該分析發現，在其數據庫中的 90 間銀行中，約 37 間至少有一個儲蓄利率低於 1%。





該公司的研究主管廷德爾（Sally Tindall）表示，現有的線上賬戶持有人可以嘗試與銀行重新協商他們的儲蓄利率，但她不能保證利率一定會提高。





她亦建議可以調查一下獎勵賬戶是否能滿足他們的需求。





廷德爾說：「在這個市場上，十分激烈爭取招攬積極主動的儲蓄者。」





她指，如果能夠克服每月的重重障礙，可以獲得高達 4.6% 的持續成人利率。





廷德爾表示，這些「挑戰」可能有所不同。為了獲得更高的利率，一些銀行可能會設定一些條件，其中包括要求持有人每個月存入一定數額的存款，並且不得提款。





廷德爾說，通常情況下，儲蓄率越高，條件就越苛刻。





但也有一些儲蓄賬戶的要較少。廷德爾提到了澳新銀行的 Plus Save，其利率為3 .75%，雖然它是一款純數碼產品，但卻「沒有繁瑣的任務和條件」。



為甚麼現金利率仍會增加？

泰斯赫斯特（Andrew Ticehurst）是金融服務集團野村澳洲 （Nomura Australia）的一名經濟學家。他說，美聯儲再次加息，儘管增幅只有 25 個基點。但其他主要央行可能提高現金利率，這亦為澳洲儲備銀行在 2 月再度加息提供了理由。





而不包括大幅價格漲跌的基本通脹率在去年第四季度出乎意料地強勁，同比上漲6.9%。





回顧澳洲儲備銀行去年 12 月份的信息，泰斯赫斯特表示，該行曾暗示「在未來一段時間」會有更多的加息。





他說：「最終，我們認為儲備銀行行長試圖在經濟增長降溫，令人不安的高通脹以及工資和通脹預期爆發的風險之間取得平衡。」





「但同樣，澳洲儲備銀行似乎非常希望避免經濟衰退，亦也不希望被「指責」成導致經濟衰退的禍首。」





野村證券分析師預計美聯儲仍將加息 25 個基點，而且加息幅度可能更大，而非暫停加息。





對於周二宣布的加息，聯邦銀行的經濟學家亦預測將增加 25 個基點，但同時並不排除加息 40 個基點的可能。





聯邦銀行澳洲經濟部主管艾德（Gareth Aird）在上周四（2月2日）的一份聲明中表示：「澳洲儲備銀行在 12 月維持了加息的傾向，由於通貨膨脹仍然強勁，我們預計他們將在 2 月的董事會會議上繼續加息。」





「我們維持我們的預測，即他們將把現金利率提高 25 個基點至 3.35，然後暫停緊縮周期。然而，更大幅度的加息40個基點（0.4個百分點），再加上明確的暫停加息的意圖，也可能被提上議程。」





