【最後加息?】業界人士預計房貸息率將不能回復至新冠前歷史性低位

澳洲統計局於星期三（25／1）公布12月季度的年通脹率上升百分之 7.8，是自1990年以來消費者物價指數最高升幅。而撇除價格升降後，基本年通脹率亦上升達百分之 6.9。這個情況，亦令不少財經界人士預測，聯儲局將會在2月復會後再次加息，但業界亦相信，今次亦有望是今年最後一次加息。





AMP Capital 首席經濟學家奧利弗（Shane Oliver）預測，今次公布的通脹數字，相信會令儲銀再次提高現金利率達0.25個百分點。一個有50萬貸款的人士每個月就要額外付出80 元，亦相當於每年額外需繳交900元利息。





其實，自去年5月儲銀首次開始將現金利率由歷史性低位的百分之0.1上調以來，利率已經上漲了3個百分點，奧利弗表示，對於有貸款的人士而言，亦等於每年要多付出約 12,000元。





他對SBS 新聞部表示：『這只是有50萬貸款的人士，而在雪梨，一般的貸款額會更高。』





他亦表示：『一些貸款利息增加比一年前將會每年增加達20,000 元。』





但奧利弗指出，現時有跡象顯示2月份的加息可能會是今年最後的一次加息，而且利率甚至可能會開始逐步下降。





他說：『因為有明顯證據顯示，通脹壓力開始舒緩，因此儲銀繼續加息的可能性亦會降低。』





他亦指出說，美國的通脹率在去年年中達到百分之 9.1的最高峰，現時經已回落至百分之6左右。





他認為：『澳洲目前正處於美國去年年中的水平，亦即表示我們正處於通脹的頂峰，而我相信今年會見到通脹下降。』





奧利弗又指出，現時貨品供應量經已陸續增加，全球商品價格也逐步回落，這與去年價格上漲的情況形成鮮明的對比。同時，全球貨物運輸成本亦已經恢復至疫情前的水平，再加上石油等資源的大宗商品價格下跌，所以他相信令到全球許多成本增加的壓力亦會開始減低。





奧利弗表示，上個季度造成澳洲通貨膨脹的一個重要因素是旅行及住宿成本，但他相信這個情況應該不會再度重演。





他說：『12月季度的通脹高於預期，主要是因為假期令國內旅行及住宿的價格上漲達百分之13.3，同時，到國外旅行及住宿的價格亦上漲達百分之7.6。』





他說：『這個情況亦反映了在重新開放後，旅遊業所能提供的服務受到限制的情況下，對該行業造成巨大的衝擊所致。』





但他指出：『當旅遊業重新恢復供應量，澳洲旅客亦可能不願再支付高昂價格的時候，我認為澳洲將不會像過去一樣看到旅行開支會持續飆升。』





而他亦認為，即使旅行開支繼續高企，除非物價繼續上漲，否則這方面的價格上漲亦不會繼續令通脹加劇。





奧利弗又預計，2月份的預期加息可能是最後的一次加息。不過，奧利弗亦表示，去年的利率增幅卻遠高於他給其他大多數經濟學家的預期。





但他認為，如果今年通脹開始下降，利率甚至可能會在今年年底前開始下降。





奧利弗又相信，當市民看到他們的日常開支趨於平穩而零售銷售數據轉趨疲軟時，亦即是說通脹已經接近頂峰，未來可能便會減息。但如果工資急劇增加，情況亦可能會進一步導致更高通脹，那麼則會令情況可能變得更差。





雖然減息對有房貸的人士來說是個好消息，但奧利弗表示，息率將不能會回復到新冠疫情之前的水平。而他預計，息率可能會下調 50 個基點。詳情請收聽鄺美玲和梁焱剛的報道。



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