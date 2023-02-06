4萬名中國留學生返澳 低迷樓市或風雲變色

要點： 房產從業人員表示，租賃旺季將會延長，或將帶動低迷的房屋買賣市場。

留學熱門城市雪梨及墨爾本的房屋空置率創歷史新低，僅為1%。

中國政府不再認證海外網課學歷，超過 4 萬名中國留學生或將返澳學習。

對中國留學生張方建來說，自己近期的人生規劃被 1 月 28 日中國教育部留學服務中心宣布的一項新規定「全部打亂了」。





張方建目前在上海一所高校就讀碩士最後一學期，與此同時，他申請了墨爾本大學的環境法碩士，準備在澳洲完成第二個碩士學位。





由於墨爾本大學 3 月份的開學時間和張方建國內碩士答辯時間相撞，他原本準備先在中國完成墨大第一學期的兩門線上課程，待 4 月份國內碩士答辯完成後，再前往墨爾本。





但中國教育部留學服務中心 1 月 28 日發布的公告卻讓他的計劃出現「翻天覆地」的變化。



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新公告寫道，對「採用遠程方式學習（包括新入學和繼續學習的情況）所獲國（境）外文憑證書，中心將不再提供認證服務」，這意味著張方建須在墨大第一學期開始前入境澳。





他說：「這樣的話，首先我國內的碩士無法參加答辯，可能導致我國內的碩士學位沒法拿到。」





「其次，如果我現在去澳洲讀線下課程，也會導致我所有國內博士的申請項目全部泡湯。」



中國留學生張方建原計劃在中國國內上完兩門網課後再來墨爾本，而現在，他的一系列計劃被「全部打亂」。 Credit: supplied 據SBS中文了解，像張方建一樣需盡快返澳的中國留學生超過 4 萬名，而這一政策公布時，距離澳洲各大高校開學僅剩數星期時間。





在這一公告引發留學生熱議後，中國教育部留學服務中心於 1 月 29 日發布了一份問答材料解釋政策細節。當中提到「如遇簽證未能及時下簽、航班取消、及宿舍無法預訂等情況」，學生可留存好相關證明材料，「以便順利通過認證」。



對房地產市場是「一個利好信號」

澳盛集團的房產顧問 Tony Huang 說，中國學生的持續入境讓今年租房市場的旺季比以往持續更久。





Tong 表示：「往年的話，我們（租房）的旺季是在春節過後2、3周就開始慢慢淡下去了。」





「今年的情況實在是不太好說。如果（中國留學生）全都回來的話，（旺季）可能會一直持續到，6、7月份。」





他認為這對澳洲持續低迷的房屋買賣市場來說，是「一個利好的信號」。





根據房地產市場分析機構 CoreLogic 的數據，澳洲的房價正在以破紀錄的水平下降，在去年 5 月至 2023 年 1 月期間，房價下降了 8.4%。





其中，雪梨的房價在最近的跌勢中跌幅最大，從最高點下跌了 13%，墨爾本的房價亦從峰頂到谷底，下跌了 8.6%。





Tong 向 SBS 中文表示：「但隨著租客繼續進入，租賃市場的持續火爆，會帶動整個投資客的信心增長起來，他們（投資客）會認為墨爾本的房子會更有投資潛力，會有更多的投資客進入到墨爾本買家的大軍之中，把房價去反向去給它推起來......」





「但是需要一定的時間，因為現在才開始旺起來，還可能還需要幾個月的時間。」



房產行業人士認為，持續火熱的租賃市場可能會帶動低迷的澳洲房產行業，不過需「要一定的時間」。 Source: AAP

租客或將面臨「最嚴峻的一年」

來自 Triple S Rental 雪梨的租賃顧問 Richie Pan 向 SBS 中文表示，自從新政發布以來，自己在微信和郵件上都收到了不少來自中國境內留學生的諮詢。





「我甚至收到了很多留學生家長的諮詢，大家似乎對來雪梨後的住宿問題都很擔憂。」





Richie Pan 指：「他們（中國留學生）基本上會選擇市中心或者高校附近的社區居住，那住房緊張（現象）肯定是難以紓解的。」





Tony Huang 亦表示，他們部門「現在處於一個過載的狀態」，一間屋收到幾十份申租資料並不罕見。從業 6 年的他目前主要負責墨爾本市中心的公寓租賃。





他表示「每天會接到無數的電話，要求去看房，要求我們把房子租給他。（租客）在電話裡都會明確的表示，可能（會）加錢啊，或者是長時間能租2、3年，或者是能提前付一年或者半年的租金。」



可供出租的房源減少 空置率歷史新低

他指「可以說今年（對租客來說）是疫情以來最嚴峻的一年。」





Tony Huang 認為租客續租和房東放棄長租導致市面上房源數量減少，加劇了租房危機。





據 PropTrack 的 12 月份最新報告，全澳 2022 年 12 月可供出租的總房源數比前一年同比下降 19.5%，是自 2003 年以來最低值。





據 Domain 最新數據，1 月份兩大留學熱門城市雪梨和墨爾本的房屋空置率均跌至 1%，創歷史最低點。





「很多租客因為看到房價高了，他們選擇續約，而不是去搬走。」





「另外因為租客數量的增多，有很多的房東他主動放棄了長租的市場，直接進入短租 Airbnb 的市場，因為那樣他們的收益會更高。」





此外，根據學生宿舍委員會——澳洲房地產委員會（Property Council of Australia）的一個分支機構——去年年底發布的一份報告，澳洲許多城市的專用學生宿舍（ Purpose-Built Student Accommodation，PBSA）已經飽和，預計2023年布里斯本、珀斯和阿德雷德的專用學生宿舍的空置率為零。





緊俏的供求關係也導致多地學生宿舍租金持續上漲。據 Savills Research 去年 12 月發布的最新報告，布里斯本專用學生宿舍的租金一年內漲幅超過30%，甚至超過墨爾本和阿德雷德。





該報告稱，由於未來 3 年內布里斯本暫無新的學生宿舍供應，這一漲幅極有可能仍將繼續。



租金漲幅趨緩 但市場前景仍不確定

自2021年年底澳洲開放國境後，驟增的租屋需求使澳洲多地產生租屋危機。早前，一名居住在墨爾本市區的中國留學生向 SBS 中文表示，他的學生公寓僅有16 平方米，周租卻高達 519 澳元。





據 Corelogic 去年12月發布的《季度租賃報告》（Quarterly Rental Review Report）， 去年澳洲經歷了有史以來最大幅度的租金上漲——全國租金整體躍升了 10.2%。





SQM Research 的最新數據亦顯示，截至1月28日，雪梨整體租金同比去年上漲29.2%，比 2020 年疫情前上漲 7.9%。





但據 Corelogic 報告，近期租金增長率趨緩。其中，2022年12 月季度租金增長率為 2%，低於 9 月季度租金增長率 2.3%。





PropTrack 同日發布的數據也顯示，租金在 12 月份季度增長穩定。





但有專業人士認為，今年的租賃市場前景仍不確定。





Corelogic 的研究總監歐文（Eliza Owen）表示，政府 1 月份公布的人口報告中預測，由於正常的移民模式將回歸，這將對租金造成上行壓力，尤其是在雪梨和墨爾本的熱門地區。





雪梨 McGrath 的房產顧問 Charles Cheng 亦認為，租屋難的現像還會「持續很長一段時間」。





Charles Cheng 指：「（從）供求關係上面來講的話，市場上你找不到很多的房子去租，只要這個情況還在一直持續，那租房就會比較困難。 」





他指：「留學生過來租房的話，可能就是要所有的中介都得跑一遍，他們才有可能租到房子。」

