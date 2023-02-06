重拾童真「陶」出樂趣 —— 記高齡頤養院陶藝創作工作坊活動點滴

不久前，筆者聽華人服務社高齡頤養院工作夥伴小徐提及，頤養院將舉行陶藝創意工作坊的興趣活動，讓長者們在體驗製陶的過程中，重拾兒時「玩泥巴」的樂趣。筆者覺得很有意義，於是走訪了這次的活動。





走進頤養院的活動大廳，筆者便看到桌子上擺放著顔色各異的花花草草，小徐介紹說：「製陶是一門綜合創作的藝術，需要手、眼、腦互相協調互動，通過感知、觀察、動手和創作才能最終完成一件作品。長者們在製作過程中，通過揉捏、拼接、塑型等手法，不僅可以鍛煉手指的靈活性，更能提高其專注度。而將澳洲本土的植物花卉融入到陶藝製作之中，不僅充滿樂趣，更能讓長者們親近大自然，激發他們的大腦產生創作靈感。」





活動開始後，只見到一位長者，專心致志地將花瓣一片片地貼在剛捏好的杯子上拼成圖案。當他完成後，筆者和他攀談，他興致勃勃地告訴筆者：「我們小時候和現在可是大不一樣，既沒有動畫片也沒有什麽玩具，幾粒石子、一根紅繩、一些泥巴，就能玩出各種花樣了。挖點泥巴、和點水，憑著想象就能捏出房子、坦克等玩具，雖然弄得滿身泥濘會被父母責駡一頓，但這卻成為了我童年時期獨一無二的美好回憶。今天，小徐還給我們講解了澳洲本土的植物花卉知識，教我們使用果實的汁液作為自然染色的顔料，樹葉和花瓣用來製作模型或裝飾，非常新鮮有趣，讓整個陶藝的製作過程中既充滿創造性，又讓我回想起了童年的歡樂時光。」





坐在一旁的張阿姨，也招呼筆者看她製作的花盤：「我從小就喜歡花花草草，你看，這是小徐一大早特地給我們採摘的澳洲草樹的果實，我把它揉進陶泥裏，陶泥就變成了我最愛的紫色，再把蝴蝶花的花瓣和綠色的桉樹葉捏在花盤上，是不是很漂亮？真沒想到，陶藝還可以這樣做，這自然讓我想起小時候與小姐妹們玩泥巴過家家。小徐説了，我們這次用的是自然風乾的陶泥，不需要燒製，既方便又環保。正好可以把這個我親手做的花盤送給外孫女做聖誕禮物啊！」





看著長者們圍在桌旁用心捏製的杯子、盤子和花瓶，儘管顔色不同、形狀各異，讓筆者的好奇心油然而生，拿起了一塊陶泥參與其中，親身感受陶藝創作的樂趣。





正是：「重拾童真忘年齡，陶出樂趣度晚情。」









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