更生會農曆新年聯歡賀歲 獲新州議員及喬治河市議員撥冗赴會

當天邀請得新州多元文化部長馬克庫爾議員（Mark Coure MP）、新州李逸仙州議員（Jason Li MP）代表新州工黨反對黨領袖柯民思（Chris Minns MP）出席。





聯邦班克斯選區大衛高民議員（David Coleman MP）、喬治河市市長尼克·卡特里斯（Nick Katris）、喬治河市市議員王斌及喬治社團領袖亦撥冗赴會，蓬蓽生輝。





會長楊迺賢在致歡迎詞中，感謝澳洲眾議院反對黨黨魁達頓MP（Peter Dutton MP）致更生會的一封信; 除向該會仝人及支持者拜年外，他讚揚華裔公民對澳洲的貢獻，認同並嘉許更生會對華人癌症病人、家人的支持與付出。





會長繼續鼓勵會友們在疫情緩和下，恢復前往各區服務中心參與各類活動; 更感激梁先生給予南區服務中心一個寬敞的會址，發展會務，幫助更多需要支持的癌病患者。





馬克庫爾議員在賀詞中，對更生會致力推行癌症支援服務，甚為支持，同時透露新州政府將惠捐五千元給予該會。





李逸仙州議員祝願大家兔年平安祥和，萬事如意。農曆新春，不單衹華人慶祝，其他文化背景的人士都一同参與慶賀。





大衛高民議員致詞時表示他非常認同更生會癌症支援服務，尤其讚賞創建人的努力耕耘，祝願兔年一切順境。





喬治河市市長在致詞中讚揚更生會在喬治河市區提供癌症支援服務，並獲得喬治河社區基金撥款，推行各項活動，惠及癌病患者及其家人，建立更牢固的社區聯繫。





聯歡會中，大家同唱賀年歌曲，並加插了古箏表演、獨唱、集體遊戲等項目。更生會癌症基金董事、委員會、義工、會友及嘉賓，濟濟一堂，其樂融融，在歡聲笑語中，渡過一個愉快的中午。







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