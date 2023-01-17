【不明異常現象】懷疑目擊UFO事件過去兩年激增？

每逢談及UFO，大量電影場景及情節立即浮現在腦海中，令人疑幻疑真。不明飛行物（Unidentified Flying Object）是否真實存在，對於人類來說仍然是個未解之謎。美國情報機構2021年首度公開「不明異常現象」 (Unidentified anomalous phenomena；簡稱「UAP」）報告，近兩年來收到366宗新目擊報告，其中大約半數無法得到解釋，激起外界對於不明空中現象的好奇。





跟據美國國防部去年7月新成立的「全領域異常現象解析辦公室」（All-domain Anomaly Resolution Office；簡稱「AARO」）分析，這些不明異常現象多為美國海、空軍人員通報。新增的366份UAP通報已加入到過去18年裏所記錄的144份報告在内的目錄中，迄今為止總數為510份。負責追蹤和研究目擊事件美國「國家情報總監」，簡稱DNI和DoD的初步調查結果顯示，366份新列入的通報裡中，有26份判定為無人機系統；163份被認定為「氣球或氣球實體」；6份為可能屬鳥類、天候狀況或懸浮於空中碎片等「雜訊」；剩下者則無法判定。報告補充，初步判定結果並不意味著肯定解答。





主管情報與安全事務的美國國防部次長穆特里（Ronald Moultrie）表示，截至目前在相關資料中，並未看到任何跡象顯示有外星人來訪或墜落之類的情況。這類目擊通報增加，部分原因可能是飛行員不再如過去諱莫如深，開始願意通報所見現象；也代表對這類潛在威脅的意識，有所提高。雖然美國國防部調查的大部分報告都與空中物體有關，但國防官員越來越關注海面下、太空和陸上的異常活動。基於這個原因，DoD如今改用不明異常現象（UAP），而非以往所用的不明飛行物（UFO）。





無法解釋的通報是美國國防部和國家航空暨太空總署（NASA）的檢查重點，這些單位並不擔心這些現象是外星人的太空船，擔心的是敵對國家的不明情蒐能力。





