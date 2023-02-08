【垃圾山來襲】雪梨街頭垃圾或堆積至本周末

雪梨市聘用的垃圾巨頭公司 Cleanaway 的運輸工人工會（Transport Workers Union）成員正採取罷工行動，以談判獲得更好的薪酬和工作條件。本周二（2月7日），公司的垃圾處理工人拒絕在市政府轄區內收集至少 24,000 個垃圾桶。





隨著工會罷工，雪梨居民或將注意到街道上至少兩萬個垃圾箱，本周內未被收集及清理。預計垃圾收集的時間將延遲到本周末。





雪梨市政府發言人表示，Cleanaway 公司正在努力清理因罷工造成的垃圾積壓，本周剩餘時間的收件工作可能會延遲至少 24 小時。





雪梨市就罷工行動造成居民的不便致歉。市政府表示，居民可按時將垃圾箱倒出，他們正盡一切努力在未來幾天內解決垃圾收集問題。



新州運輸工人工會秘書奧爾森（Richard Olsen）表示，這些保持市內所有街道清潔和安全的工人近兩年來一直在沒加薪的情況下工作。





工會表示公司 Cleanaway 在被告上法庭之前，都拒絕參與談判。





奧爾森亦表示，在雪梨市區域工作的廢物處理工人至少比新州大多數其他地區的工人時薪低至少每小時 4 元，是同業中薪酬最低的。





由於的雪梨市議會與該公司簽署了合同，工會呼籲市議會加入干預。





至於 Cleanaway 公司一位發言人則表示，代表在周一下午與工會會面，目前正在與員工溝通，希望盡快得到解決，公司並提出了一項新協議。根據提議，工人將在 2022 年 7 月 1 日之前獲得百分之五的加薪，並在未來三年內將每年加薪百分之四至五。





雪梨市政府強烈敦促公司和工會代表盡快解決事件。雪梨市市長摩亞（Clover Moore）亦快將與 Cleanaway公司會面，討論該市的垃圾處理合同，清潔服務中斷以及可採取的措施恢復市內高水平的服務。

