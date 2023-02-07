【越獄在逃29年雪梨做雜工】海外移民獲准居留澳洲

現年65歲的德西奇（Darko Desic）昨日在雪梨維拉活（Villawood）羈留中心獲釋，澳洲當局同意他法律團隊的請求，批准他在澳洲居留，而無需根據法例，將被定罪的重返，遣返原居地。
他的代表律師麥克吉爾 (Paul McGirr) 說，德西奇贏得反對驅逐出境的訴訟，獲得居留簽證和國民保健（Medicare）卡。
麥克吉爾指出，當局根據常識作出決定。他並表示德西奇非常高興。
德西奇1980年代，由親戚擔保來澳洲，短暫的婚姻後， 成為居民。他在1990年代初因種植大麻入獄，在新州Goulburn監獄服刑，但擔心刑滿獲釋後，會被遣返飽受戰爭蹂躪的南斯拉夫前線，因此帶著刀片和斷線鉗越獄。
德西奇逃獄接近30年，匿藏在雪梨北部海灘區，被當地居民稱為杜傑（Dougie），做家居維修或花園雜務的零工，受到當地居民歡迎。
不過疫情爆發後，德西奇沒有工作，住的房屋被出售，他成為無家可歸者，在沙丘上住宿。
德西奇只有自首，來換取棲身之所。
裁判官Jennifer Atkinson 判德西奇要完成剩餘 19 個月的刑期，以及另外兩個月的越獄刑期。
在他去年 12 月刑滿後，考慮到南斯拉夫聯邦共和國於 1992 年解體，德西奇面臨著可能被驅逐到一個不再存在的國家的獨特前景，他被轉解到維拉活羈留中心。
德西奇越獄期間，沒有獲得國民保健的醫療服務，最廣為人知，是當有蛀牙時，他會用鉗拔去。
他也沒有任何身份證明，例如駕駛執照，他要步行或坐公共交通去工作，也由於沒有合法身份，他無法申請政府的綜聯Centerlink的支援。
其實在去年12月，德西奇刑滿出獄後，雪梨北部海灘區居民，發起釋放德西奇的運動，包括發起簽名運動，向議員請願。
據澳洲法律，在監獄服刑超過 12 個月的非公民的簽證將被取消。 但是，移民部長可以基於考慮到有關人士，對澳洲構成的風險，以及被遣送回國後可能面臨的問題，行使酌情權。
德西奇的法律團隊向新州政府請求特赦，但遭到拒絕。 不過，團隊再向聯邦當局提出的行使自由裁量權的上訴，獲得批准。
德西奇的朋友支持他獲釋，在網上眾籌，籌得數萬元捐款。
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