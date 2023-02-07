澳中商貿部長三年來首次會談 中方稱有部份問題「或永遠無法解決」

聯邦貿易部長費雷爾 (Don Farrell) 表示，相信他在星期一 (2 月 6 日) 與中國商務部長王文濤 (Wang Wentao) 的視像會面，將最終達成中方取消對澳洲價值 200 億元商品實施的貿易制裁。





他在發表開場白時說：「我們希望，雙方都能從貿易 (關係) 中獲益。」





「我們在某些問題上存在分歧，但我們應盡可能透過對話來解決這些問題。我希望我們今天能做到這一點。」



Australian Trade Minister Don Farrell speaks to China's Minister of Commerce during a meeting via teleconference at Parliament House in Canberra, Australia, 06 February 2023. Source: AAP / Lukas Coch 費雷爾在會上向王文濤表示，會議的成果可能對澳洲和北京都有利，但澳洲將堅守其價值觀。他又讚揚中國人民為豐富澳洲文化及繁榮所作出的貢獻。





會上討論到兩國之間的貿易及投資關係，其中包括撤銷對澳洲出口商品實施的貿易制裁。





費雷爾會後在一份聲明中說：「王部長和我都同意加強各級的對話，包括官員之間的對話，以期盡快及全面恢復貿易往來。」





「我們同意在更廣泛的問題上探索更多合作機會，包括氣候變化及為商界提供支援，以進一步加強我們兩國之間的聯繫。」





費雷爾亦接受了王文濤的訪華邀請。



而王文濤則表示，希望兩國在發展經濟上合作。





他說：「相信你下次來中國，將會給你留下不同的印象。」





「我期待專業、坦誠、務實的意見交流。」





但他亦指出，在取消貿易制裁方面可能會停滯不前，因為有些問題「通常永遠無法解決」。



China’s Minister of Commerce Wang Wentao is seen on a screen as he speaks to Australian Trade Minister Don Farrell during a meeting via teleconference at Parliament House in Canberra, Monday, February 6, 2023. Source: AAP / Lukas Coch 王文濤表示，會議的重點應是建立互信。他說：「我們將正視這些問題。但與此同時，這次會議無法解決所有問題。」





「中國不會在原則問題上讓步。」





今次是兩國商貿部長三年來的首次會談，或有助促成兩人稍後再進行親身會面。





此前，中國駐布里斯本總領事阮宗澤 (Ruan Zongze) 在 接受 SBS 中文獨家訪問 時表示，澳中兩國的貿易及投資關係，在過去一段長時間都是一個「雙贏的故事」，坦言不認為中國願意看見雙邊關係有所惡化。





他說：「兩國的貿易及投資關係對雙方都有利，我在當中可以見到美好的將來及巨大的機會。」





他亦表示，相信在澳中雙方的共同努力下，兩國之間的貿易及投資將會重返正常。





他強調：「但這需要雙方的共同努力。」又指，相信「在未來數個月內，我們將能看見一些好消息。」





