【本周第二宗】墨市東南區塑膠廠大火 當局警告空氣飄毒素

今日（2月8日）清晨5點20分，墨爾本東南區Keysborough一名路過的警員發現位於Olive Grove一個工廠起火，隨即通知消防員。





助理消防局長Paul Foster表示，現場有大量塑膠，令消防員行動有困難。「當火勢集中時，像這次火情，會令牆壁和屋頂倒塌，顯然對消防員有安全風險。而滅火期間，（空中）濃煙會越來越積聚到地面，也為本地區的人們帶來困難。」





當局在6點對該區及附近的Dandenong和Dandenong South發出「觀察與行動」警報，要求2公里內的居民關窗、關空調、封閉所有通風口，並遠離起火工廠。





超過30名消防員參與撲救後，當局在8點宣佈火勢受控。警方已設立犯罪現場並對起火原因進行調查。



工廠所屬的Refresh Plastics公司總經理Ian Cameron表示不知道為何起火，萬幸的是事發時無人在火場。「每個人都安全......但我們要面對（經營）前景，特別是所有職員，這會是艱難任務。」





他表示，工廠內的產品和物料價值數十萬元，雖然公司有買保險，但相信要花費「很多時間很多金錢來重回軌道」。





這次火災是墨爾本不足4日內第二宗。星期日晚，墨爾本東南區Springvale South的 明月居士林寺廟發生大火 ，主建築大雄寶殿嚴重焚毀，當局仍在調查起火原因。

