【REDcycle邊個埋單？】澳洲多地發現 30多個塑料廢物垃圾山

法院即將下令找出負責澳洲本地軟塑料回收計劃 REDcycle 背後的公司，該計劃在全國各地留下了多個驚人的堆積如山的塑料廢物。





去年 REDCycle 計劃暫停後，當局在維州、新州和南澳發現了 30 多個塑料廢物垃圾山。



REDcycle 本地軟塑料回收計劃。 Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE 由於當局擔心發生火災，可能威脅到公眾健康和安全，目前正在努力確保這些地點的安全。但目前尚不清楚誰來為這些塑料廢物垃圾山「埋單」。





目前有消息指，一間名為BTG Logistics公司聲稱，是一間儲存了 660 噸塑料而欠債的公司債權人，該公司目前已入稟欠債公司清盤。





BTG Logistics的律師表示，針對這間公司 RG Programs & Services Pty Ltd（另名為REDCycle）的入稟將於 2 月 27 日在新州最高法院審理。



成千上萬的顧客努力地收集軟塑料，將它們回收到超市收集箱，因為客人相信廢物會被回收利用，而不是送到堆填區。 新州環保署首席執行官 Tony Chappel

目前三個州份的環保部門正嘗試處理涉及 32 個儲存點，約 12,400 噸的塑料廢物。





上周，當局在墨爾本再發現了四個塑料廢物倉庫；而在周五，新州環境保護局警告連鎖超市 Coles 和 Woolworths，他們可能被迫要處理這個問題。





Coles 和 Woolworths 超市早前亦作為其產品塑料廢物回收的收集點，同時也會收集包括線上購物等其他來源的廢物。



去年 REDCycle 計劃暫停後，當局在維州、新州和南澳發現了 30 多個塑料廢物垃圾山。 Source: AAP / DAVID MARIUZ/AAPIMAGE 新州環保署首席執行官 Tony Chappel表示：「成千上萬的顧客努力地收集軟塑料，並將它們回收到當地超市的收集箱，因為客人相信他們的廢物會被回收利用，而不是送到垃圾堆填區。」





然而，這些塑料垃圾目前卻被發現儲存在倉庫，而且或對公眾造成潛在危險。





Chappel亦表示，超市零售商向客戶廣泛推廣 REDcycle 軟塑料收集計劃，他們有責任解決堆積的廢物問題。





兩家連鎖超市都收到了對新州儲存的 5200 多噸塑料進行處理的初步清理通知。兩家超市須在本周內作出回應。





兩家連鎖超市都表示失望，Coles 和 Woolworths表示發生的事超出他們的控制，而他們並不知道當中發生了什麼事。





REDCycle 在去年暫停其計劃時，將其歸咎於公司未能預期的因素，包括回收塑料量日增，以及回收合作夥伴拒絕接受和處理收集到的塑料。

