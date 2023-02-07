指年輕人更關心國家事務 綠黨議員促降低選民年齡

國會本周開啟今年首個會期，綠黨將提案把聯邦大選選民的最低年齡從18歲下調至16歲。

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一名青年參與氣候變化集會。 Source: AAP

目前在聯邦、州地和地方，合法投票年齡都是18歲。而所有合資格選民都是強制性投票，否則會被處以罰款。

30歲的綠黨眾議員比特斯（Stephen Bates），是最年輕的現屆國會議員。他提出把聯邦大選的選民年齡降低到16歲，但18歲以下不強制性投票。

這是他的個人提案，意味著並未有主要政黨背書。
Man in suit jacket speaks at a lecturn in Parliament.
綠黨眾議院比特斯。 Source: AAP / Lukas Coch
比特斯表示，年輕人關心氣候變化、醫療、種族平等、可負擔房屋、社會不公等議題，他們首當其衝卻被排除出決策過程之外，因此有需要降低投票年齡。

「澳洲的選民參與持續下降。最近的聯邦大選，我們看見自強制性投票實施以來的最低投票率。重要的是我們要保存我們的民主、擴大我們的民主、給予年輕人對未來的話語權。」

他又指，納入年輕人可降低選民的政治冷感，提高參與度。

工黨曾表示對降低投票年齡持開放態度，但目前未對上述提案表態。自由黨議員希姆（Jane Hume）回應SBS新聞查詢時則表示不了解提案詳情：「這顯然不是我們的優先議題之一。」

專家有何意見？

這並不是首次提出提高澳洲選民的年齡門檻。早於2018年，
國會便討論過該問題
，而綠黨在2020年所作民調指，
六成年輕人希望降低投票年齡


不過，反對者質疑16歲青年是否有足夠政治熱情和政治成熟進行投票。

首都領地選舉委員會在當地綠黨提出類似提議後，表示難以在現有資源下如此擴大選民基礎，也對未成年選民不受強制性投票限制感到擔憂。

但國立大學的法學院的青年公正網絡主任Faith Gordon副教授不認同外界對年輕人懶散的「刻板印象」，指降低投票年齡是直接塑造他們所居住社會的「好途徑」，也能令政客更關注年輕人的需求。

外國有何做法？

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目前，奧地利、巴西、古巴、馬爾他、尼加拉瓜、挪威和蘇格蘭等至少16個國家允許16歲及以上國民投票。

德國正把該國的16歲投票權推廣到歐洲議會選舉。英國大選的門檻是18歲，但蘇格蘭和威爾士兩地議會則是16歲。波黑允許有工作的16歲人士成為選民。

而澳洲的鄰國新西蘭，去年11月最高法院裁定，投票年齡18歲是違反年輕人的人權，其後
引發國會討論
。總理希健斯（Chris Hipkins）已表明支持降低年齡。
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Published 7 February 2023 at 1:38pm
By Finn McHugh
Presented by Koma Cheng
Source: SBS
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