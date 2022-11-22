【你贊成嗎？】新西蘭擬降低投票年齡至16歲

在新西蘭最高法院裁定目前的法定投票年齡為18 歲是具有歧視性之後，新西蘭政府正考慮立法將法定投票年齡降至 16 歲。

People voting at an election

新西蘭政府正考慮立法將法定投票年齡降至 16 歲。 Source: AAP / Dean Lewins

重點
  • 最高法院裁定，目前法定的投票年齡為 18 歲是不公平地歧視年輕的新西蘭國民。
  • 內閣表示將草擬法案，將最低法定投票年齡降至 16 歲。
  • 國家黨和行動黨已排除支持該法案
新西蘭總理阿德恩(Jacinda Ardern) 表示，她個人是支持降低法定投票年齡至 16 歲。

不過，阿德恩指出， 有關改變亦需要獲得國會支持。

阿德恩說：『我本人是支持降低投票年齡，但這個並不單止是我又或是政府的問題。因為有關選舉法的任何改變，都需要獲得國會百分之 75的議員支持。這亦是為何政府認為最好將這個問題交予國會，讓每個人都可以發表意見。』

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由於當地的維權組織 Make it 16 發起為期三年的運動，爭取法院審議在權利法下，除非有合理的理由，否則應該讓 16 歲及以上的新西蘭人有法律保護，使其免受基於年齡的歧視。

在惠靈頓法庭外， 該組織的聯合幹事蒂普勒 (Caeden Tipler)對記者說：『這是一項歷史。』

『我們（對此感到）非常樂觀，一旦國會審議有關決定後，他們就會發現降低投票年齡是正確的做法。』

現時還有哪些國家允許 16歲的人士投票？

政府對裁決作出迅速反應，新西蘭政府內閣在周一（21／11）已經宣布， 正草擬法案，將最低法定投票年齡降至 16 歲。

該法案將於明年初遞交國會討論，如果通過，法例將會在明年大選後生效。

現時，阿根廷、奧地利、巴西、馬耳他和蘇格蘭經已允許16歲的國民投票。

阿德恩說：『對我來說，這是配合經已給予這個年齡層的一些責任和權利上保持一致的做法，但我是接受不同政客持不同的觀點。』

如果新西蘭右翼政客不贊成有關草案的話，有關改革亦將失敗。

降低法定投票年齡需要在國會中獲得百分之 75 的支持，而反對黨國家黨（National）和行動黨（ACT）分別在國會中擁有 33 個和 10 個議席，他們均已表示不會支持有關草案。

反對黨領袖盧克森說：『我們必須在某處劃一條界限，我們對 18 歲這個界線感到滿意。』
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Published 22 November 2022 at 2:37pm
By Selina Kong
Source: SBS, AAP
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