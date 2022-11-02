開放國境一周年 澳洲人出國旅行最愛去哪玩？

昨日11月1日是澳洲政府在新冠疫情後開放出國旅遊限制、允許已注射疫苗國民出境的一周年。統計局數據顯示，過去一年有500萬人出國，當中330萬人是短期出行，即在海外逗留少於12個月。





其中，今年6月是最繁忙的月份，短期出行者之中有接近100萬人在當時離開澳洲，比五月暴漲71%。





旅遊預訂服務網站Expedia的高級主管Daniel Finch表示，其數據顯示人們選擇短途的直飛航班，多餘長途的轉機航班，因旅客更顧及前往目的地的「可行性和便利度」。





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Expedia的數據亦顯示，國境開放一年以來，最受澳洲人歡迎的出行目的地仍是旅遊聖地峇厘（Bali），其次是倫敦，斐濟排第三。



印尼巴厘 英國倫敦 斐濟 新加坡 美國三藩市 夏威夷歐胡島 泰國曼谷 法國巴黎 新西蘭奧克蘭 阿聯酋杜拜

不過，新西蘭有後來居上的跡象。網上機票訂購平台Webjet的數據指，跨越塔斯曼海峽的航班預訂成為9月季度的主流，佔了42%。這期間內的10大國際機票目的地，奧克蘭、基督城和皇后鎮悉數上榜，顯示澳洲人還是傾向就近出行。





此外，統計局最近發佈的截至8月份數據顯示，新西蘭是澳洲人開放國境以來的出國第一大目的地，達到339,620人。印尼以267,000人居次，美國、英國和印度躋身前五。





與此同時，泰國正越來越受歡迎，8月有4.6萬人前往，比前一個月的2.6萬幾乎翻倍；而印度是增速最快的目的地，8月數字比7月多45%，已恢復到疫情前的97%。





相較之下，新西蘭和印尼雖然高居榜首，但全年的出行人數僅恢復到2019年的七成二至七成半。

